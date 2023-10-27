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В РФС заявили, что УЕФА намерен допустить юношеские сборные России U-17 со следующего года
УЕФА сначала допустил сборные России, а затем отменил свое решение
Фото: ru.uefa.com
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что УЕФА рассчитывает допустить юношеские сборные России к турнирам со следующего года.
"Считаю, что решение (о допуске) исполнить возможно. Но я могу представить, с каким объемом проблем сталкиваются коллеги. Тем не менее считаю, что это решение возможно исполнить.
Тем не менее УЕФА рассчитывает допустить нас со следующего года" — приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".
Напомним, УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчеркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до конца войны в Украине. Позже решение о допуске юношеских сборных было отменено.
Напомним, намерения УЕФА вернуть юношеские сборные страны-террориста к международным соревнованиям вызвали резонанс среди европейских ассоциаций. О нежелании играть против россиян выступали 12 стран: Украина, Англия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Румыния.
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