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Сборная России провела спарринг с Кубой. Победила 8:0

Россия

Еще один достойный россиян спарринг-партнер

Сборная России провела спарринг с Кубой. Победила 8:0

фото из свободных источников

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20 ноября сборная России, которая находится под санкциями УЕФА и ФИФА провела спарринг со сборной Кубы, которая находится на 169-е месте в рейтинге ФИФА.

Матч проходил в Волгограде и закончился победой России 8:0.

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Три гола сборная России забила в первом тайме, еще пять – во втором.

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ не имеет доступа к официальным соревнованиям. С того момента сборная террористов провела пять спаррингов: против Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака и Катара.

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