Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На России заявили о желании и готовности провести Евро-2036 или 2040 года
Ранее они подавали заявку на проведение Евро-2028
фото из свободных источников
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение Евро-2036 или 2040 года.
Ранее была отклонена российская заявка на проведение Евро-2028.
"Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году. Тем не менее мы более чем уверены, что Россия — страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке ФИФА, можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории. Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна.
Раз заявки у нас не принимают, что мы можем ещё делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент", — приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат Европы 2028 года пройдет в Ирландии и Великобритании, а в 2032 году — в Италии и Турции.
Популярное сейчас
- Близниченко: Поворознюк решил, что имеет полное право не платить мне зарплату, пока я травмирован
- Бывший нападающий Миная: Еду брали с собой из дома, кому-то родственники переводили средства, кто-то в долги залез
- Шахтер в Лиге чемпионов, Эль-Класико в Примере, Манчестерское дерби в АПЛ. Расписание футбола на 23 - 29 октября
- Луис Адриано: Буду рад вернуться в Россию. Страна мне очень нравится, там у меня много друзей
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
Новости по теме
- 18:55 Зарубежные УЕФА продолжает сотрудничать с РФС, в том числе и в финансовом плане
- 22:23 Зарубежные Приглашали посмотреть тренировку. В Барселоне быстро открестились от желания подписать россиянина Захаряна
- 17:58 Зарубежные 15 россиян будут занимать административные должности в УЕФА в период с 2023 по 2027 год