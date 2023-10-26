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На России заявили о желании и готовности провести Евро-2036 или 2040 года

Россия
(1 голосов)

Ранее они подавали заявку на проведение Евро-2028

На России заявили о желании и готовности провести Евро-2036 или 2040 года

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение Евро-2036 или 2040 года.

Ранее была отклонена российская заявка на проведение Евро-2028.

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"Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро2028, она была отклонена не по какимто формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году. Тем не менее мы более чем уверены, что Россия — страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке ФИФА, можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории. Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна.

Раз заявки у нас не принимают, что мы можем ещё делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент", — приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".

Напомним, чемпионат Европы 2028 года пройдет в Ирландии и Великобритании, а в 2032 году — в Италии и Турции.

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В статье: Россия РФС
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Комментарии (1)
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Kalyna (Montreal)
27.10.2023 в 01:53
Прийменник "на" - чудово.Аби ви ще рашку писали з маленької - то було б прекрасно.
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