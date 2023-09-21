Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА продолжает сотрудничать с РФС, в том числе и в финансовом плане
Об этом заявил глава РФС Александр Дюков
фото из свободных источников
УЕФА продолжает сотрудничать с РФС, в том числе и в финансовом плане. Об этом заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков.
"Мы продолжаем сотрудничество с УЕФА, они помогают нам в реализации многих проектов – и образовательных, и инфраструктурных.
Мы получаем деньги от программы HatTrick, используемые для реализации различных проектов. Какие-то средства мы будем использовать для реализации проекта школьной футбольной лиги.
Точную сумму не назову – мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет дискриминации. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений на развитие массового футбола.
Работа, которую мы проделали, впечатляет. 4150 школ, все регионы страны, более миллиона детей – это крупнейший спортивный проект не только в стране, но и, на мой взгляд, в мире. Ни одна национальная ассоциация в Европе не может похвастаться такими показателями", – сказал Дюков.
Напомним, что сборные и клубы России отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Как заявлял президент УЕФА Александер Чеферин,
Популярное сейчас
- УЕФА наказал Украину за поведение болельщиков на матчах с Англией и Италией. Были зафиксированы случаи проявления расизма
- Заря - Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- МЛС. Интер Майами разгромил Торонто. Месси и Альбу заменили в первом тайме
- Фонсека: Футбол нельзя отделять от войны в Украине
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
Новости по теме
- 17:58 Зарубежные 15 россиян будут занимать административные должности в УЕФА в период с 2023 по 2027 год
- 18:17 Украинские УАФ требует исключить РФ из УЕФА и ФИФА за участие крымских клубов в российском чемпионате
- 19:55 Украинские Российская ФНЛ допустила второй крымский клуб к участию во Второй лиге