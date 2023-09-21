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УЕФА продолжает сотрудничать с РФС, в том числе и в финансовом плане

Россия
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Об этом заявил глава РФС Александр Дюков

УЕФА продолжает сотрудничать с РФС, в том числе и в финансовом плане

фото из свободных источников

Новина українською

УЕФА продолжает сотрудничать с РФС, в том числе и в финансовом плане. Об этом заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

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"Мы продолжаем сотрудничество с УЕФА, они помогают нам в реализации многих проектов – и образовательных, и инфраструктурных.

Мы получаем деньги от программы HatTrick, используемые для реализации различных проектов. Какие-то средства мы будем использовать для реализации проекта школьной футбольной лиги.

Точную сумму не назову – мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет дискриминации. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений на развитие массового футбола.

Работа, которую мы проделали, впечатляет. 4150 школ, все регионы страны, более миллиона детей – это крупнейший спортивный проект не только в стране, но и, на мой взгляд, в мире. Ни одна национальная ассоциация в Европе не может похвастаться такими показателями", – сказал Дюков.

Напомним, что сборные и клубы России отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Как заявлял президент УЕФА Александер Чеферин, бан России будет сохраняться до конца войны.

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В статье: УЕФА РФС война с россией
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Источник:
РСпорт

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