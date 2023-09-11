УЕФА назначила бригаду арбитров из России на матч женской Лиги наций

УЕФА вернул к работе под своей эгидой судей из России.

Так, согласно данным официального сайта организации бригада из четырех человек во главе с некоей Верой Олейкиной будет судить матч женских сборных Армении и Казахстана в женской Лиге наций, который состоится 26 сентября в Ереване.

Напомним, что это первый случай назначений российских судей под эгидой УЕФА с момента отстранения сборных и клубов РФ от международных стартов. Бан против России был введен УЕФА и ФИФА в марте 2022 года.