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УЕФА назначила бригаду арбитров из России на матч женской Лиги наций

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УЕФА восстанавливает в правах российских футбольных представителей

УЕФА назначила бригаду арбитров из России на матч женской Лиги наций

Фото: сайт uefa

Новина українською

УЕФА вернул к работе под своей эгидой судей из России.

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Так, согласно данным официального сайта организации бригада из четырех человек во главе с некоей Верой Олейкиной будет судить матч женских сборных Армении и Казахстана в женской Лиге наций, который состоится 26 сентября в Ереване.

Напомним, что это первый случай назначений российских судей под эгидой УЕФА с момента отстранения сборных и клубов РФ от международных стартов. Бан против России был введен УЕФА и ФИФА в марте 2022 года.

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В статье: УЕФА война с россией
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Источник:
УЕФА

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