Как уже сообщалось ранее, россияне 9 сентября планируют провести в Москве матч памяти Ильи Цымбаларя.

По информации российских СМИ, участие в матче подтвердили ряд известных по мировым меркам игроков.

Читайте также На России проведут матч памяти Цымбаларя, Черноморец решительно осудил проведение поединка

В частности, россияне пишут о том, что ожидается приезд Александра Глеба, Йоргоса Карагуниса, Аниониоса Никополидиса, Нванкво Кану, Джей-Джея Окочи, Тарибо Уэста, Майкона, Кевина Кураньи (он будет помощником главного тренера команды Массимо Карреры), Рикардо Куарежмы, Эрика Абидаля, Фернандо Мейры и Эммануэля Адебайора.

Тут правда стоит отметить, что ранее рашисты анонсировали и участие в матче испанца Фернандо Мориентеса, однако он сам опроверг эту информацию после запроса украинских СМИ.

Теперь Моро не входит в список, которые продвигают росСМИ.