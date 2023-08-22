Кураньи, Куарежма, Адебайор, Кану, Окоча и другие приедут в Москву на матч памяти Цымбаларя, - росСМИ
А вот Мориентес ранее заявил, что его участие в матче - фейк
Getty Images/Global Images Ukraine
Как уже сообщалось ранее, россияне 9 сентября планируют провести в Москве матч памяти Ильи Цымбаларя.
По информации российских СМИ, участие в матче подтвердили ряд известных по мировым меркам игроков.
В частности, россияне пишут о том, что ожидается приезд Александра Глеба, Йоргоса Карагуниса, Аниониоса Никополидиса, Нванкво Кану, Джей-Джея Окочи, Тарибо Уэста, Майкона, Кевина Кураньи (он будет помощником главного тренера команды Массимо Карреры), Рикардо Куарежмы, Эрика Абидаля, Фернандо Мейры и Эммануэля Адебайора.
Тут правда стоит отметить, что ранее рашисты анонсировали и участие в матче испанца Фернандо Мориентеса, однако он сам опроверг эту информацию после запроса украинских СМИ.
Теперь Моро не входит в список, которые продвигают росСМИ.
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