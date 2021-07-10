Тренер Аргентины: Месси не нужны титулы со сборной, чтобы быть лучшим игроком в истории
Наставник аргентинской сборной лестно отозвался о лидере своей команды
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями насчет капитана своей команды Лионеля Месси перед финал Кубка Америки против Бразилии.
"Выиграем мы или не выиграем, Месси останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужно выигрывать титул со сборной, чтобы доказать это.
Конечно, мы хотим выиграть, иначе бы не прикладывали столько усилий. Выиграет Лео или не выиграет, он уже показал, что является лучшим в истории. Даже соперники признают это", – заявил наставник.
Аргентинцы сыграют против бразильцев завтра, 11-го июля - в 3:00.
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Источник:Goal.com
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