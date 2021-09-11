Давид Луиз продолжит карьеру на родине

Бразильский центральный защитник Давид Луис вскоре присоединится к "Фламенго". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение уже подписано, клуб вскоре представит трансфер официально. Контракт заключен до конца 2022-го года. Цель - выиграть с командой чемпионат Бразилии.

Напомним, что последние два сезона Луис провел в "Арсенале". Все лето он находился без клуба. В целом в Европе игрок провел всю свою профессиональную карьеру, за исключением нескольких матчей за бразильскую "Виторию".

Отметим, что бразильская Серия А 2021 подходит до своего экватора. После 19 туров "Фламенго" занимает пятое место в чемпионате, отставая от лидера "Атлетико Минейро" на восемь очков при двух матчах в запасе.