Давид Луиз продолжит карьеру на родине
Варианта в Европе не нашлось
Бразильский центральный защитник Давид Луис вскоре присоединится к "Фламенго". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение уже подписано, клуб вскоре представит трансфер официально. Контракт заключен до конца 2022-го года. Цель - выиграть с командой чемпионат Бразилии.
Напомним, что последние два сезона Луис провел в "Арсенале". Все лето он находился без клуба. В целом в Европе игрок провел всю свою профессиональную карьеру, за исключением нескольких матчей за бразильскую "Виторию".
Отметим, что бразильская Серия А 2021 подходит до своего экватора. После 19 туров "Фламенго" занимает пятое место в чемпионате, отставая от лидера "Атлетико Минейро" на восемь очков при двух матчах в запасе.
Популярное сейчас
- Ассистенты подвели Абдулу. Эксперт о судействе в матче Александрия – Ингулец
- Близниченко: В Украине после Шахтера и Динамо Шериф был бы в тройке по зарплатам
- Металлист 1925 - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 11.09.2021
- Не Месси единым. 9-й тур отбора на Мундиаль в Южной Америке – успех Неймара, шок Чили, победа Уругвая
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО