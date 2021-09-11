  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Давид Луиз продолжит карьеру на родине
В тренде

Давид Луиз продолжит карьеру на родине

Южная Америка
(1 голосов)

Варианта в Европе не нашлось

Давид Луиз продолжит карьеру на родине

Twitter

Новина українською

Бразильский центральный защитник Давид Луис вскоре присоединится к "Фламенго". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение уже подписано, клуб вскоре представит трансфер официально. Контракт заключен до конца 2022-го года. Цель - выиграть с командой чемпионат Бразилии.

Напомним, что последние два сезона Луис провел в "Арсенале". Все лето он находился без клуба. В целом в Европе игрок провел всю свою профессиональную карьеру, за исключением нескольких матчей за бразильскую "Виторию".

Отметим, что бразильская Серия А 2021 подходит до своего экватора. После 19 туров "Фламенго" занимает пятое место в чемпионате, отставая от лидера "Атлетико Минейро" на восемь очков при двух матчах в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Луиз Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...