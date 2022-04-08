Копа Либертадорес. Дуду и компания претендуют на третий титул подряд

Стартовал групповой этап главных клубных соревнований Южной Америки. Традиционными фаворитами являются бразильские клубы, ведь их целых восемь и это с учетом того, что "Флуминенсе" провалил квалификацию. Среди них особенно выделяются "Палмейрас", "Атлетико Минейро" и "Фламенго". Вторым по представительству является аргентинский отряд, состоящий из шести клубов.

Группа А

"Депортиво Тачира" (Венесуэла) – "Палмейрас" (Бразилия) 0:4 (0:2)

"Индепендиенте Петролеро" (Боливия) – "Эмелек" (Эквадор) 1:1 (0:0)

Действующий обладатель трофея "Палмейрас" выдал почти идеальный матч в Венесуэле. Подопечные Абеля Феррейры не предоставили сопернику никакого шанса, хотя накануне изрядно выложились во втором матче финала, обыграв "Сан Пауло" 4:0 после выездного поражения 1:3. Интересных игроков у "Палмейраса" хватает и настоящим лидером атак остается экс-динамовец Дуду. В этот раз на его счету гол. Даже оказавшись в меньшинстве после удаления Жаилсона, гости не дали сопернику отличиться и это тоже показатель класса.

Группа В

"Каракас" (Венесуэла) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 0:0

"Зе Стронгест" (Боливия) - "Либертад" (Парагвай) 1:1 (1:1)

Иногда статистика и реальность рисуют самые удивительные картины. Матч в Каракасе этому суперовая иллюстрация. Владение мячом 28 на 72% в пользу гостей. То есть, венесуэльцы получали его только, когда соперник уставал контролировать все и все. Но обе команды нанесли по 22 удара по воротам соперников, на двоих 13 в створ. Конечно же счет того зрелища 0:0. Хотя в конце матча бенинский нападающий хозяев Самсон Аккиола имел шанс порадовать трибуны.

Группа С

"Ред Булл Брагантино" (Бразилия) – "Насионал" (Уругвай) 2:0 (0:0)

"Эстудиантес" (Аргентина) - "Велес Сарсфилд" (Аргентина) 4:1 (2:1)

Группа D

"Америка Минейро" (Бразилия) – "Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) 0:2 (0:1)

"Депортес Толима" (Колумбия) – "Атлетико Минейро" (Бразилия) 0:2 (0:1)

"Инде" не может не удивлять. Это далеко не топовый по популярности клуб в Эквадоре, тем более за границей. У него нет больших финансов, но все равно умеет демонстрировать силу, даже стабильно теряя главных звезд, в том числе и тренеров. Представитель Бразилии был обыгран показательно. Один из голов гостей забил Джуниор Сорноза, футболист начавший восхождение к признанию в 2016-м году, когда вместе с еще мало кому известным "Индепендиентом" дошел до финала Либертадорес, но с тех пор прогресса не достиг.

А вот у "Атлетико Минейро" проблем не было, и чисто на классе победил в Колумбии. Наш знакомый Че Че забил второй гол.

Группа Е

"Олвейс Реди" (Боливия) – "Коринтианс" (Бразилия) 2:0 (1:0)

"Депортиво Кали" (Колумбия) – "Бока Джуниорс" (Аргентина) 2:0 (0:0)

Во второй половине марта "Бока" победила "Ривер" в главном дерби страны и просто огненном противостоянии всегда и везде. Тогда результат ослабил критику в адрес "генуэзцев", хотя чисто игровое содержание действий команды оставляло множество сомнительных впечатлений. Последующие результаты это подтвердили.

Еще до пропущенных голов аргентинский гранд выглядел неубедительно – Адвинкула и вратарь Росси создали голевой шанс простил Йони Гонсалеса. А вот Гильермо Бурдиссо и Джон Васкес такой милости им не сделали. Кстати, первый из авторов голов, воспитанник "Боки" и младший брат известного защитника Николаса Бурдиссо. Лишь в одном моменте гости были действительно близки к успеху – они требовали пенальти за фол против Дарио "Пипы" Бенедетто в штрафной, но арбитр их не послушал. До всех своих проблем "Бока" еще и потеряла опытнейшего защитника Карлоса Самбрано, перуанец получил травму.

Также был бит и другой фаворит квартета "Коринтианс". Неудачи сильных соперников на боливийском высокогорье не редкость и они как фактор риска всегда присутствуют, несмотря на разницу в классе. Но "Тимао" сейчас собрал очень крутой состав с такими футболистами, которые играли за сборную как Виллиан, Ренато Аугусто, Паулиньо, Джулиано, Жиль, Фагнер и Жо. Также дебютировал в команде Майкон из Шахтера, его контракт рассчитан до конца года, поэтому в возвращение Бразильца в Украину что-то совсем не верится.

План хозяев, которые носят пионерское название "Всегда готовы", был прост: энергичное начало, быстрый гол, а затем сушка и утруска. И все у них получилось. Более того, удалось забить второй и еще и эффектный мяч. Пока это поражение еще совсем не критично для португальского наставника "Коринтианса" Витора Перейры, но поглядывают фаны на него уже с сомнением, ведь он проиграл в полуфинале чемпионата штата главному врагу "Сан Пауло".

Группа F

"Альянза" (Перу) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 0:1 (0:0)

"Форталеза" (Бразилия) - "Коло-Коло" (Чили) 1:2 (0:1)

Главным событием матча Лиме стала не победа "Ривера" или сама игра, а эпизод, в котором нападающий хозяев Алдаир (не подходит такое имя форварду) Родригес сломал защитника гостей Роберта Рохаса. Арбитр не сразу оценил все тяжести этого преступления, но впоследствии удалил перуанца.

Единственный гол во встрече на счету нападающего Маттиаса Суареса. Он был лучшим в атаке "Ривера" в первой половине 2021 года. В этот раз он вышел на замену и использовал пас Хулиана Альвареса, наиболее популярного из молодых аргентинских футболистов именно сейчас.

Группа G

"Олимпия" (Парагвай) – "Серро Портеньо" (Парагвай) 0:0

"Колон" (Аргентина) – "Пеньяроль" (Уругвай) 2:1 (1:0)

Мы знаем много величественных дерби, но во многих странах очень особые местные зарубы. В Парагвае это противостояние "Олимпии" и "Серро Портеньо", начавшееся еще в 1913-м году. Ныне был 441-й матч. Соперники между собой сыграли в национальном первенстве в 2022-м году на поле "Серро Портеньо" 13-го марта и тогда "Олимпия" победила 2:0.

На этот раз матч получился больше боевым, чем интересным. Хозяева во главе с Дерлисом Гонсалесом создали чуть больше остроты, чем соперник, но на гол никто не наработал.

В начале марта "Колон" победил "Спортиво Пеньяроль" в Кубке Аргентины. С тех пор следующей виктории пришлось ждать до игры против почти тезки предыдущего пройденного соперника.

Против уругвайского гранда "Колон" действовал решительно и главный "неформал" аргентинского футбола Луис "Эль Пулга" Родригес вывел хозяев вперед после паса Кристиана Бернарди. Правда, ответный гол просто потрясающий по своей зрелищности. После классической игры "ошибка на ошибку" Пабло Чеппелини вдруг с 20-ти метров нанес удар с невероятной подкруткой, 1:1. Однако "Колон" действительно заслужил победу и потому логичным выглядел первый международный официальный гол 19-летнего Факундо Фариаса.

Группа Н

"Спортинг Кристал" (Перу) – "Фламенго" (Бразилия) 0:2 (0:1)

"Тажерес" (Аргентина) – "Универсид Католика" (Чили) 1:0 (1:0)

Первый португальский главный тренер в истории аргентинского футбола Педру Каишинья дебютировал на новой должности 1-го апреля и сразу потерпел поражение от "Химнасии де Ла Плата", 0:1. А вот в Либертадорес его старт оказался победным. На стадионе, носящем имя Марио Альберто Кемпеса, хозяева были намного сильнее соперника и фактически не дали тому никакого шанса для гола. Сами же, кроме поразительного удара Эктора Уго Фертоли, еще трижды попадали в каркас ворот.