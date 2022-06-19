  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. В Европе долго не продержался. Некогда перспективный бразильский вингер возвращается на родину
В тренде

В Европе долго не продержался. Некогда перспективный бразильский вингер возвращается на родину

Южная Америка
(1 голосов)

Откровенно не сложилось

В Европе долго не продержался. Некогда перспективный бразильский вингер возвращается на родину

Новина українською

Бразильский вингер "Бенфики" Эвертон Соарес перешел во "Фламенго". Об этом сообщает издание Record.

Игрок уже подписал контракт на четыре сезона, однако официально о переходе еще не объявили. Бразильцы заплатят за него 13,5 млн евро, но эта сумма может вырасти до 17,5 млн из-за бонусов.

Вчера игрок приехал в Рио-де-Жанейро и уже успел пообщаться с журналистами.

"Я очень счастлив, что могу одеть футболку "Фламенго". Я всегда мечтал ее носить, и я надеюсь быть очень счастливым здесь, выигрывая титулы", - сказал Эвертон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Эвертон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Record

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде