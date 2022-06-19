В Европе долго не продержался. Некогда перспективный бразильский вингер возвращается на родину

Бразильский вингер "Бенфики" Эвертон Соарес перешел во "Фламенго". Об этом сообщает издание Record.

Игрок уже подписал контракт на четыре сезона, однако официально о переходе еще не объявили. Бразильцы заплатят за него 13,5 млн евро, но эта сумма может вырасти до 17,5 млн из-за бонусов.

Вчера игрок приехал в Рио-де-Жанейро и уже успел пообщаться с журналистами.