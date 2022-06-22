За непредумышленное убийство Марадоны будут судить восьмерых врачей

В Аргентине завершили расследование обстоятельств смерти легенды футбола Диего Марадоны, по итогам которого определены восемь подозреваемых. Их всех ждет суд.

Речь идет о нейрохирурге Леонардо Луке, психиатре Агустине Косачов, психологе Карлосе Диасе, медицинском координаторе Ненси Форлини, медбратам Мариано Перрони и Рикардо Альмироне, медсестре Дахиане Мадрид и семейном враче Педро Пабло Ди Спанье.

Как сообщает La Nacion, всех собираются судить по статье "непредумышленное убийство" - следователи пришли к выводу, что они халатно выполняли обязанности либо не выполняли вовсе, зная, что это может привести к смерти больного.

Если вину медиков докажут, им светит до 8 до 25 лет за решеткой. При этом до суда под стражей их держать не будут.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года от острого сердечно-дыхательного кризиса. Из-за алкоголизма и наркомании к тому времени почти все органы аргентинца были нездоровы.