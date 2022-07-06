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Экс-лидер Шахтера забил важный гол в Южноамериканском кубке

Южная Америка
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Начал камбек и помог выйти в четвертьфинал

Экс-лидер Шахтера забил важный гол в Южноамериканском кубке

Фото: Sport Club Internacional

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский "Интернасьонал" сумел одолеть "Коло-Коло" в 1/8 финала Южноамериканского кубка.

Для бразильской стороны матч начался с пропущенного гола, однако в ответ удалось забить четыре раза. Первый точный удар "Интернасьонала" нанес экс-футболист "Шахтера" Алан Патрик - он начал камбек.

Интересно, что за бразильцев сыграли и другие футболисты, имеющие отношение к УПЛ. Витао и де Пена появились с первых минут, в то время как Тайсон вышел уже по ходу встречи.

В четвертьфинале "Интернасьонал" сыграет с победитлем пары "Депортиво Кали" - "Мельгар".

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В статье: Алан Патрик Интернасьонал
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