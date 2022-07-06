Экс-лидер Шахтера забил важный гол в Южноамериканском кубке

Бразильский "Интернасьонал" сумел одолеть "Коло-Коло" в 1/8 финала Южноамериканского кубка.

Для бразильской стороны матч начался с пропущенного гола, однако в ответ удалось забить четыре раза. Первый точный удар "Интернасьонала" нанес экс-футболист "Шахтера" Алан Патрик - он начал камбек.

Интересно, что за бразильцев сыграли и другие футболисты, имеющие отношение к УПЛ. Витао и де Пена появились с первых минут, в то время как Тайсон вышел уже по ходу встречи.

В четвертьфинале "Интернасьонал" сыграет с победитлем пары "Депортиво Кали" - "Мельгар".