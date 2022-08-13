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Виллиан покинул Коринтианс из-за постоянных угроз со стороны болельщиков

Южная Америка
Обновлено
(1 голосов)

Вингер не понравился местным фанатам

Виллиан покинул Коринтианс из-за постоянных угроз со стороны болельщиков

Фото: Sport Club Corinthians Paulista

Новина українською

Бразильский экс-вингер "Шахтера" и "Челси" Виллиан сообщил в своем Инстаграмме, что покинул "Коринтианс".

"К сожалению, из-за постоянных угроз, от которых мы страдали с семьей, я принял решение расторгнуть контракт, понимая, что это будет лучше и для меня, и для клуба.

Я желаю клубу успехов и благослови всех Бог", - написал бризилец.

Ранее в комментарии одному из местных изданий футболист сообщил, что отказывается от зарплаты в клубе. Теперь игрок возвращается в Лондон в целях безопасности своей семьи.

34-летний бразилец перешел в "Коринтианс" в августе 2021 года и подписал контракт на полтора года. Он забил 1 гол в 44 матчах за команду. Между игроком и болельщиками разразился конфликт из-за того, что они ожидали от Виллана более яркой игры.

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В статье: Виллиан Коринтианс (Бразилия)
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Комментарии (1)
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Nevermore (Донецк)
13.08.2022 в 12:33
возвращайся в Донецк!))))
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