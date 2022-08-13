Виллиан покинул Коринтианс из-за постоянных угроз со стороны болельщиков
Вингер не понравился местным фанатам
Фото: Sport Club Corinthians Paulista
Бразильский экс-вингер "Шахтера" и "Челси" Виллиан сообщил в своем Инстаграмме, что покинул "Коринтианс".
"К сожалению, из-за постоянных угроз, от которых мы страдали с семьей, я принял решение расторгнуть контракт, понимая, что это будет лучше и для меня, и для клуба.
Я желаю клубу успехов и благослови всех Бог", - написал бризилец.
Ранее в комментарии одному из местных изданий футболист сообщил, что отказывается от зарплаты в клубе. Теперь игрок возвращается в Лондон в целях безопасности своей семьи.
34-летний бразилец перешел в "Коринтианс" в августе 2021 года и подписал контракт на полтора года. Он забил 1 гол в 44 матчах за команду. Между игроком и болельщиками разразился конфликт из-за того, что они ожидали от Виллана более яркой игры.
Популярное сейчас
- Шахтер начал побеждать, М1925 показывает самые эффективные результаты. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Суркис: У людей хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору
- Добавилось 200 убитых россиян и семь уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне
- Копа Либертадорес. 17-летний Ураган и бойня бразильских грандов
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО