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Сантос не будет выводить из обращения 10 номер Пеле. Он сам был против этого

Южная Америка
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Люди о нем и так не забудут

Сантос не будет выводить из обращения 10 номер Пеле. Он сам был против этого

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Сантоса" Андрес Руэда заявил изданию UOL Esporte, что номер легендарного бразильского форварда Пеле – "10" – не будет выведен из обращения. Ранее Пеле говорил в интервью, что против такого решения:

"Лучше оставить номер "10", потому что люди и так никогда не забудут".

Пеле выступал за "Сантос" с 1956 по 1974 года. За это время он забил 1091 гол в 1106 матчах. Он с отрывом лучший в истории клуба по играм и голам. Пеле скончался 29 декабря 2022 года в Сан-Паулу.

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В статье: Пеле Сантос (Бразилия)
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