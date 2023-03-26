Вингер "Лос-Анджелес Гелакси" Дуглас Коста хочет вернуться в Бразилию и играть в местном чемпионате.

Он не входит в планы главного тренера, поэтому клуб уже вел переговоры с бразильскими клубами, но четких предложений не было. Сам Коста хочет вернуться в "Гремио", но главный тренер команды Ренато Гаушо не видит Дугласа приоритетным вариантом.

Коста играл в системе "Гремио" с 2001 по 2010 год, пока не перешел в "Шахтер". В этом сезоне в составе "Лос-Анджелес Гэлакси" Дуглас не играл из-за травмы.