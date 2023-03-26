Дуглас Коста хочет вернуться в Бразилию
Игрок поедет доигрывать карьеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Лос-Анджелес Гелакси" Дуглас Коста хочет вернуться в Бразилию и играть в местном чемпионате.
Он не входит в планы главного тренера, поэтому клуб уже вел переговоры с бразильскими клубами, но четких предложений не было. Сам Коста хочет вернуться в "Гремио", но главный тренер команды Ренато Гаушо не видит Дугласа приоритетным вариантом.
Коста играл в системе "Гремио" с 2001 по 2010 год, пока не перешел в "Шахтер". В этом сезоне в составе "Лос-Анджелес Гэлакси" Дуглас не играл из-за травмы.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Onefootball
Популярное сейчас
- Смелый футбол, статус звезды и кризис Ла Лиги: секреты успешного старта Цыганкова в Жироне
- Англия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 26 марта 2023
- Россияне снова наращивают интенсивность боев - ВСУ в субботу отразили 85 атак
- Месси забил 800-й гол в карьере - в матче Аргентины со штрафного. ВИДЕО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн