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Дуглас Коста хочет вернуться в Бразилию

Южная Америка
Обновлено
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Игрок поедет доигрывать карьеру

Дуглас Коста хочет вернуться в Бразилию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Лос-Анджелес Гелакси" Дуглас Коста хочет вернуться в Бразилию и играть в местном чемпионате.

Он не входит в планы главного тренера, поэтому клуб уже вел переговоры с бразильскими клубами, но четких предложений не было. Сам Коста хочет вернуться в "Гремио", но главный тренер команды Ренато Гаушо не видит Дугласа приоритетным вариантом.

Коста играл в системе "Гремио" с 2001 по 2010 год, пока не перешел в "Шахтер". В этом сезоне в составе "Лос-Анджелес Гэлакси" Дуглас не играл из-за травмы.

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В статье: Дуглас Коста Бразилия Гремио (Порту-Алегри)
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Источник:
Onefootball

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