Месси возобновил тренировки после травмы перед товарищескими матчами сборной Аргентины
К апрелю будет готов
Seleccion Argentina
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси возобновил тренировки на поле.
По информации журналиста Diario Ole Эрнана Клауса, 36-летний аргентинец начал проводить индивидуальные тренировки под присмотром физиотерапевта.
Напомним, что Месси пропускает мартовские сборы национальной команды Аргентины из-за повреждения задней поверхности бедра. 23 марта "альбиселесте" сыграют против Сальвадора, а 26 марта — со сборной Коста-Рики. Оба матча пройдут в США.
تدريبات انفرادية لبطل العالم ⚽️???? pic.twitter.com/J9il23e4UA— Messi Xtra (@M30Xtra) March 20, 2024
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Источник:Messi Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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