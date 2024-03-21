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Месси возобновил тренировки после травмы перед товарищескими матчами сборной Аргентины

Южная Америка

К апрелю будет готов

Месси возобновил тренировки после травмы перед товарищескими матчами сборной Аргентины

Seleccion Argentina

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Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси возобновил тренировки на поле.

По информации журналиста Diario Ole Эрнана Клауса, 36-летний аргентинец начал проводить индивидуальные тренировки под присмотром физиотерапевта.

Напомним, что Месси пропускает мартовские сборы национальной команды Аргентины из-за повреждения задней поверхности бедра. 23 марта "альбиселесте" сыграют против Сальвадора, а 26 марта — со сборной Коста-Рики. Оба матча пройдут в США.

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Лионель Месси Аргентина товарищеские матчи травма тренировка
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Источник:
Messi Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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