Испания
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Валенсия продлила контракт с 22-летним полузащитником
Контракт на четыре года
Полузащитник "Валенсии" Карлос Солер подписал с клубом новый контракт. Данную информацию подтверждает пресс-служба испанской команды.
Новое соглашение будет расчитано до лета 2023 года. С начала текущего сезона Солер успел провести 13 матчей и забить 1 гол. Летом он стал победителем молодежного Евро в составе сборной Испании.
❄ ¡Feliz Navidad! #XmasVCF pic.twitter.com/3kDLI6GmX7— Valencia CF (@valenciacf) December 17, 2019
Напомним, совсем недавно состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов - "Валенсия" сыграет против "Аталанты" в матче 1/8 финала.
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