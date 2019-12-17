Валенсия продлила контракт с 22-летним полузащитником

Полузащитник "Валенсии" Карлос Солер подписал с клубом новый контракт. Данную информацию подтверждает пресс-служба испанской команды.

Новое соглашение будет расчитано до лета 2023 года. С начала текущего сезона Солер успел провести 13 матчей и забить 1 гол. Летом он стал победителем молодежного Евро в составе сборной Испании.

Напомним, совсем недавно состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов - "Валенсия" сыграет против "Аталанты" в матче 1/8 финала.