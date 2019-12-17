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Валенсия продлила контракт с 22-летним полузащитником

Испания
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Контракт на четыре года

Валенсия продлила контракт с 22-летним полузащитником
UA-Футбол
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Полузащитник "Валенсии" Карлос Солер подписал с клубом новый контракт. Данную информацию подтверждает пресс-служба испанской команды.

Новое соглашение будет расчитано до лета 2023 года. С начала текущего сезона Солер успел провести 13 матчей и забить 1 гол. Летом он стал победителем молодежного Евро в составе сборной Испании.

Напомним, совсем недавно состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов - "Валенсия" сыграет против "Аталанты" в матче 1/8 финала.

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В статье: Валенсия Карлос Солер
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