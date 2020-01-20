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Бэйл и Хамес вернулись в общую группу Реала, Азар хочет восстановиться к игре против Атлетико

Испания
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Бэйл и Хамес вернулись в общую группу Реала, Азар хочет восстановиться к игре против Атлетико
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" снова сможет расчитывать на двух футболистов основы. По крайней мере, в этом уверяет испанский источник AS.

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На сегодняшней тренировке с командой занимались Гарет Бэйл и Хамес Родригес. Оба игрока пропустили последние матчи из-за травм.

Серхио Рамос и Эден Азар тренируются по индивидуальной программе. Бельгиец, который не играет с ноября месяца, хочет вернуться к игре против "Атлетико". Матч состится 1-го февраля.

Отметим, что в эту среду "сливочные" проведут матч кубка Испании против "Унионистаса".

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В статье: Гарет Бэйл Эден Азар Хамес Родригес Реал (Мадрид)
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