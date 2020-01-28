Реал Сарагоса - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Кубок Испании быстро подходит к решающим стадиям. На календаре только январь, а уже на этой неделе определятся все четвертьфиналисты. Одним из них станет победитель пары "Реал Сарагоса" - "Реал" Мадрид.

Предусмотрен один матч в противостоянии, состоится он на поле команды, представляющей низший дивизион. Дата матча – 29-е января 2020-го года, начало – в 22:00. В Украине официальным транслятором Кубка Испании является медиа-сервис MEGOGO. Там и состоится прямой эфир поединка.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Реал Сарагоса" - "Реал"?