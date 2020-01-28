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Реал Сарагоса - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
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Реал Сарагоса - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Реал Сарагоса - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

Кубок Испании быстро подходит к решающим стадиям. На календаре только январь, а уже на этой неделе определятся все четвертьфиналисты. Одним из них станет победитель пары "Реал Сарагоса" - "Реал" Мадрид.

Предусмотрен один матч в противостоянии, состоится он на поле команды, представляющей низший дивизион. Дата матча – 29-е января 2020-го года, начало – в 22:00. В Украине официальным транслятором Кубка Испании является медиа-сервис MEGOGO. Там и состоится прямой эфир поединка.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Реал Сарагоса" - "Реал"?

  • Хорватия - Arena Sport 2,
  • Чехия - DIGI GO, Sport 2 CZ / SK;
  • Румыния - Telekom Sport 1 Romania;
  • Словакия - Sport 2 CZ / SK, DIGI GO;
  • Испания - Cuatro, DAZN.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Сарагоса (Испания) Кубок Испании Реал (Мадрид) Где смотреть футбол
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