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Реал Сарагоса - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Реал Сарагоса - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
Кубок Испании быстро подходит к решающим стадиям. На календаре только январь, а уже на этой неделе определятся все четвертьфиналисты. Одним из них станет победитель пары "Реал Сарагоса" - "Реал" Мадрид.
Предусмотрен один матч в противостоянии, состоится он на поле команды, представляющей низший дивизион. Дата матча – 29-е января 2020-го года, начало – в 22:00. В Украине официальным транслятором Кубка Испании является медиа-сервис MEGOGO. Там и состоится прямой эфир поединка.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Реал Сарагоса" - "Реал"?
- Хорватия - Arena Sport 2,
- Чехия - DIGI GO, Sport 2 CZ / SK;
- Румыния - Telekom Sport 1 Romania;
- Словакия - Sport 2 CZ / SK, DIGI GO;
- Испания - Cuatro, DAZN.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.