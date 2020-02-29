Без Роберто, но с Альбой. Заявка Барсы на Эль-Классико

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен определился с заявкой команды на матч против мадридского "Реала" в 26-м туре УПЛ.

В список заявленных на поединок игроков попал Жорди Альба, который вчера вернулся к тренировкам после мышечной травмы. А вот его коллега по амплуа на противоположном фланге Серхи Роберто в Эль-Классико не поучаствует из-за повреждения подколенного сухожилия.

"Реал" примет "Барселону" завтра, 1 марта. Игра начнётся в 22:00.