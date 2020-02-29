  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Без Роберто, но с Альбой. Заявка Барсы на Эль-Классико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Роберто, но с Альбой. Заявка Барсы на Эль-Классико

Испания
(1 голосов)

"Блаугранас" объявили состав на игру с "Реалом"

Без Роберто, но с Альбой. Заявка Барсы на Эль-Классико
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен определился с заявкой команды на матч против мадридского "Реала" в 26-м туре УПЛ.

В список заявленных на поединок игроков попал Жорди Альба, который вчера вернулся к тренировкам после мышечной травмы. А вот его коллега по амплуа на противоположном фланге Серхи Роберто в Эль-Классико не поучаствует из-за повреждения подколенного сухожилия.

"Реал" примет "Барселону" завтра, 1 марта. Игра начнётся в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорди Альба Барселона Реал - Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...