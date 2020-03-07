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Жирона - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Жирона - Альбасете: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.2020 ⋊ Сегунда на UA-Футбол

Жирона - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" – не на вершине турнирной таблицы Сегунды, однако претендует на повышение в классе. Каталонцы идут в зоне плей-офф, поэтому в матчах с аутсайдерами рассчитывают на максимальные достижения. В том числе, и в матче с "Альбасете".

Команда Романа Зозули идет в зоне вылета, и даже смена тренера пока не помогает. С другой стороны, "Альбесете" не проигрывает уже в четырех турах подряд – это достижение.

Смотрим онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча 31-го тура Сегунды "Жирона" - "Альбасете" благодаря сигналу MEGOGO. Доступно без регистрации. Начало -- 17:00.

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В статье: Чемпионат Испании Альбасете (Испания) Жирона (Испания)
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