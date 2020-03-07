Жирона - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Жирона" – не на вершине турнирной таблицы Сегунды, однако претендует на повышение в классе. Каталонцы идут в зоне плей-офф, поэтому в матчах с аутсайдерами рассчитывают на максимальные достижения. В том числе, и в матче с "Альбасете".

Команда Романа Зозули идет в зоне вылета, и даже смена тренера пока не помогает. С другой стороны, "Альбесете" не проигрывает уже в четырех турах подряд – это достижение.

Смотрим онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча 31-го тура Сегунды "Жирона" - "Альбасете" благодаря сигналу MEGOGO. Доступно без регистрации. Начало -- 17:00.