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Барселона заинтересована в трансфере защитника Ман Сити

Испания
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Готовится обмен?

Барселона заинтересована в трансфере защитника Ман Сити
UA-Футбол
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Как сообщает The Telegraph, этим летом каталонская "Барселона" хочет укрепить правый фланг обороны.

Сейчас они заинтересованны в трансфере Жоау Канселу. Португальца они хотят обменять на другого португальца - Нельсона Семеду.

Канселу не сумел прижиться в чемпионате Англии и сейчас Пеп Гвардиолы не расчитывает на него. В его услугах также заинтересована "Валенсия".

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В текущем сезоне Канселу смог провести лишь 16 матчей.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу Нельсон Семеду
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