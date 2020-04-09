Испания
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Барселона заинтересована в трансфере защитника Ман Сити
Готовится обмен?
Как сообщает The Telegraph, этим летом каталонская "Барселона" хочет укрепить правый фланг обороны.
Сейчас они заинтересованны в трансфере Жоау Канселу. Португальца они хотят обменять на другого португальца - Нельсона Семеду.
Канселу не сумел прижиться в чемпионате Англии и сейчас Пеп Гвардиолы не расчитывает на него. В его услугах также заинтересована "Валенсия".
В текущем сезоне Канселу смог провести лишь 16 матчей.
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