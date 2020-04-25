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Вьери: В Атлетико я гулял каждую ночь, но все равно стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Испания
(2 голосов)

Итальянец рассказал о периоде своей карьеры в стане "матрасников"

Вьери: В Атлетико я гулял каждую ночь, но все равно стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Новина українською

Бывший форвард сборной Италии и "Интера" Кристиан Вьери вспомнил период своей игровой карьеры в мадридском "Атлетико".

"В "Ювентусе" я был профессионалом, в Мадриде же мы тусили каждую ночь. Выбирались на вечеринки все, не то чтобы я мог остаться дома один. Но я всегда был профессионалом, только, вероятно, выбирался немного больше остальных.

В любом случае, я стал лучшим бомбардиром. Но по ночам, возможно, мы поздно выбирались на ужин, а затем выпивали и гуляли", – рассказал Кристиан Вьери.

Итальянский форвард стал лучшим снайпером Ла Лиги в сезоне 1997/1998.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Кристиан Вьери
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
25.04.2020 в 21:37
Как будто Леоненко читаю...
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