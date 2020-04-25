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Вьери: В Атлетико я гулял каждую ночь, но все равно стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Итальянец рассказал о периоде своей карьеры в стане "матрасников"
Бывший форвард сборной Италии и "Интера" Кристиан Вьери вспомнил период своей игровой карьеры в мадридском "Атлетико".
"В "Ювентусе" я был профессионалом, в Мадриде же мы тусили каждую ночь. Выбирались на вечеринки все, не то чтобы я мог остаться дома один. Но я всегда был профессионалом, только, вероятно, выбирался немного больше остальных.
В любом случае, я стал лучшим бомбардиром. Но по ночам, возможно, мы поздно выбирались на ужин, а затем выпивали и гуляли", – рассказал Кристиан Вьери.
Итальянский форвард стал лучшим снайпером Ла Лиги в сезоне 1997/1998.