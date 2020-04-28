Реал готов продать Себальоса за 50 миллионов евро

Реал готов продать полузащитника Дани Себальоса.

По информации AS, "сливочные" рассмотрят предложения по 23-летнему хавбеку этим летом. Мадридский клуб хочет получить за игрока 50 млн евро.

В настоящее время Себальос находится в аренде в "Арсенале", который также может выкупить его контракт, но решение еще не принял. В составе канониров испанец отыграл 24 матча и забил 1 мяч.

Соглашение Себальоса с "Реалом" действует до июня 2023 года.