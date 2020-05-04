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Официально: Финал Кубка Испании пройдет со зрителями на трибунах

Испания
(1 голосов)

Только неизвестно когда

Официально: Финал Кубка Испании пройдет со зрителями на трибунах
UA-Футбол
Новина українською

Официальный сайт федерации футбола Испании подтвердил информацию, что финал национального кубка пройдет со зрителями.

С таки предложением оба финалисты турнира - "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Руководство федерации прислушалось к этому и дало свое разрешение.

Стоит сразу отметить, что точная дата финала - неизвестна. Он точно состоится до финала кубка в 2021-м году.

Напомним, что по предварительному плану, финал должен был пройти 18-го апреля.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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