Официально: Финал Кубка Испании пройдет со зрителями на трибунах

Официальный сайт федерации футбола Испании подтвердил информацию, что финал национального кубка пройдет со зрителями.

С таки предложением оба финалисты турнира - "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Руководство федерации прислушалось к этому и дало свое разрешение.

Стоит сразу отметить, что точная дата финала - неизвестна. Он точно состоится до финала кубка в 2021-м году.

COMUNICADO OFICIAL | La RFEF comparte el deseo de Athletic Club y la Real Sociedad de disputar la Final de la Copa de SM el Rey cuando las circunstancias sanitarias y deportivas permitan que sea abierta al público y con la presencia de ambas aficiones.



https://t.co/uO77ItPOeu pic.twitter.com/mzWs9jyJoX — RFEF (@rfef) May 4, 2020

Напомним, что по предварительному плану, финал должен был пройти 18-го апреля.