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Реал - Хетафе 1:0. Победа по конспектам Симеоне

Испания
(1 голосов)

Ну очень скучное дерби

Реал - Хетафе 1:0. Победа по конспектам Симеоне
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" отказывается терять очки после рестарта сезона. Даже при равной игре с "Хетафе" "Сливочные" умудрились взять свое.

Первый тайм можно условно поделить на два отрезка: стартовые 20-25 минут игроки "Хетафе" носились по полю, как заведенные, прессингуя прямо у ворот Куртуа. Ну а дальше игра перешла в более спокойное русло.

Важных событий в матче почти не было. У "Хетафе" единственный реальный шанс забить имел Эчейта, от колена которого мяч полетел в угол, но Куртуа в красивом прыжке выручил.

У "Реала" до перерыва голевых шансов было вдвое больше, причем оба не в позиционном нападении, а в контратаках. Сперва Винисиус с убойной позиции замыкал прострел Менди, а потом Иско пробивал после навеса Рамоса, но в обоих случаях выше всяких похвал сыграл Сория.

Кроме того, обратила на себя внимание ранняя замена Рафаэля Варана - француз получил болезненный удар мячом в ухо.

После перерыва характер матча особо не поменялся - "Хетафе" и дальше сдерживал фаворита в центре поля, тогда как "Реал" выглядел слишком предсказуемым и уставшим для победного рывка. И так оно оставалось вплоть до 77-й минуты, когда Дани Карвахаль на ровном месте заработал пенальти. Зачем Оливера уронил его в штрафной - загадка, но защитник "Реала" прочитал ситуацию идеально, подставившись на 5+. Пенальти четко реализовал Рамос.

На этом игру, по большому счету, можно было заканчивать. Команды не искрили атакующими идеями со старта, а когда "Реал" перестал бежать вперед, шансы на гол и вовсе упали до нуля.

Таким образом, команда Зинедина Зидана добыла шестую победу подряд. Винисиус и Иско синхронно провалились; Бензема съела защита; Варан получил травму, а "Хетафе" старался изо всех сил, но "Сливочным" все ни по чем. Вот уж воистину чемпионский ход.

"Барселона" теперь отстает от "Реала" на 4 очка и, учитывая, что до конца осталось всего 5 туров, шансы у Месси и компании тают на глазах.

Что касается "Хетафе", то он остался 6-м с 52 очками. От зоны ЛЧ команда Пепе Бордаласа отстает на 5 баллов.

Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Рамос, 79 (с пенальти)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан (Эдер Милитао, 33), Рамос, Менди - Модрич (Вальверде, 63), Каземиро, Кроос - Иско (Родриго, 64), Бензема (Мариано Диас, 90+2), Винисиус (Асенсио, 63)

"Хетафе": Сория - Дамиан Суарес (Хасон, 75), Даконам, Эчейта, Оливера - Ньом, Максимович, Арамбарри (Анхель, 84), Тимор (Фажр, 84), Кукурелья (Уго Дуро, 69) - Хайме Мата (Хорхе Молина, 75)

Предупреждения: Карвахаль, 15, Рамос, 26, Модрич, 45+4, Эдер Милитао, 47, Мариано Диас, 90+4 - Тимор, 1, Ньом, 47, Дамиан Суарес, 52, Хайме Мата, 72, Арамбарри, 83

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) "Хетафе" Даниэль Карвахаль
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Комментарии (14)
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Запорізьке Торпедо (zp)
03.07.2020 в 01:49
путалонцы опять обиженно ворчат - Мадрид выбил трудовые 3 оча у соперника из зоны ЛЕ. болейте в следующем туре за баскских сепаров, только матч своих кумиров тож не забудьте посмотреть, свидетели всепокупающего Переса гг)
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hardcorepwnz (Украина)
03.07.2020 в 01:23
Ну такое, на тоненького. Можно было и потерять очки, Хетафе очень неприятный соперник, Но прошли с достоинством и ладно, 3 очка есть 3 очка.
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Muxtarr (Днепр)
03.07.2020 в 01:00
С таким судейством шансов у Барсы и не было, как бы они не играли. ВСЕ спорные моменты трактуются в пользу Реала, опять достаточно сомнительный пенальти им дается, при том что эпизод на 35-й минуте когда Карвахаль сбивает соперника в штрафной - игнорируется. Все видно просто невооруженным глазом.Это не оправдывает идиотскую игру Барсы конечно, это просто старая как мир песня про дружбу Реала и арбитров, и про то как они начинают выть, как только судить начинают по честному.
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Dr. House (Подолье)
03.07.2020 в 01:03
Мы наверное смотрели разные матчи. Пенальти железобетонный. А где вы увидели , что Карвахаль сбивал соперника? Я понимаю ваше разочарование результатом, но в этом матче к арбитру никаких претензий быть не может.
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hardcorepwnz (Украина)
03.07.2020 в 01:26
Некоторые товарищи нашли свою нишу для предъяв - судейство - и используют ее по поводу и без. Пенальти чистый, нога выставлена была. "Когда судить начали честно, начали выть" - так это прямо про вас сейчас. Уже Мадрид и судей купил, и Атлетико купил, и футбольные правила купил, и плохую форму Барселоны видимо тоже купил. Еще ни разу после возобновления чемпионата не было такого, чтобы Барселона не победила из-за судей. Кто мешал обыгрывать Севилью и Сельту?
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MES QUE UN CLUB
03.07.2020 в 01:30
Яйца помешали. Яйца-дело серьёзное
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Dr. House (Подолье)
03.07.2020 в 01:00
По игре стояла ничья, но всё решила детская ошибка защитника, который купился на финт Карвахаля. Похоже Реал своё уже не отдаст.
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Blackboria (Тернопіль)
03.07.2020 в 01:04
Коли Мадрід не може - арбітр завжди допоможе...
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Dr. House (Подолье)
03.07.2020 в 01:14
Знову таки, які можуть бути претензії до арбітражу? Це вже просто, що б щось написати із розчарування результатом. Очевидна помилка захисника.
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hardcorepwnz (Украина)
03.07.2020 в 01:28
Коли Барселона не може - фанати багато розмовляють
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MES QUE UN CLUB
03.07.2020 в 00:59
Прикольно. Рамос забил больше в этом сезоне, чем наша великая звезда Гризманн.))
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MES QUE UN CLUB
03.07.2020 в 01:03
Сейчас спокойный дядька загрызёт меня наверное.))
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Dr. House (Подолье)
03.07.2020 в 01:11
А чё грызь то? Поймите , пока есть Месси и Суарес на острие у Гриззи нету никаких шансов играть в свой футбол. Его просто игнорят, а сам он боится брать на себя игру, что бы не получить люлей от Месси, так как всё должно идти через него. Посмотрите, у Барсы совершенно никто не бьёт издали, кроме Месси, даже если позиция хорошая для удара. Фланги не работают. Нет Дани Алвеша давно, нет флангов. Всё через центр, неспеша, пешочком. Конечно, Месси как коробка передач сейчас. Но кто кроме него пас отдаст? Никто. Потому что всё идёт через него. А он уже немолод, кислород ему уже научились перекрывать, левую ногу держать. А тренера боятся что-то изменить. Замкнутый круг.
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MES QUE UN CLUB
03.07.2020 в 01:17
Да я всё это вижу. Это я прикалываюсь над Spokoyno. Oн иногда пишет, что загрызёт за Гризю, вот я и подшутил. Жду его ответа. ))
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