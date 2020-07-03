Реал - Хетафе 1:0. Победа по конспектам Симеоне

Мадридский "Реал" отказывается терять очки после рестарта сезона. Даже при равной игре с "Хетафе" "Сливочные" умудрились взять свое.

Первый тайм можно условно поделить на два отрезка: стартовые 20-25 минут игроки "Хетафе" носились по полю, как заведенные, прессингуя прямо у ворот Куртуа. Ну а дальше игра перешла в более спокойное русло.

Важных событий в матче почти не было. У "Хетафе" единственный реальный шанс забить имел Эчейта, от колена которого мяч полетел в угол, но Куртуа в красивом прыжке выручил.

У "Реала" до перерыва голевых шансов было вдвое больше, причем оба не в позиционном нападении, а в контратаках. Сперва Винисиус с убойной позиции замыкал прострел Менди, а потом Иско пробивал после навеса Рамоса, но в обоих случаях выше всяких похвал сыграл Сория.

Кроме того, обратила на себя внимание ранняя замена Рафаэля Варана - француз получил болезненный удар мячом в ухо.

После перерыва характер матча особо не поменялся - "Хетафе" и дальше сдерживал фаворита в центре поля, тогда как "Реал" выглядел слишком предсказуемым и уставшим для победного рывка. И так оно оставалось вплоть до 77-й минуты, когда Дани Карвахаль на ровном месте заработал пенальти. Зачем Оливера уронил его в штрафной - загадка, но защитник "Реала" прочитал ситуацию идеально, подставившись на 5+. Пенальти четко реализовал Рамос.

На этом игру, по большому счету, можно было заканчивать. Команды не искрили атакующими идеями со старта, а когда "Реал" перестал бежать вперед, шансы на гол и вовсе упали до нуля.

Таким образом, команда Зинедина Зидана добыла шестую победу подряд. Винисиус и Иско синхронно провалились; Бензема съела защита; Варан получил травму, а "Хетафе" старался изо всех сил, но "Сливочным" все ни по чем. Вот уж воистину чемпионский ход.

"Барселона" теперь отстает от "Реала" на 4 очка и, учитывая, что до конца осталось всего 5 туров, шансы у Месси и компании тают на глазах.

Что касается "Хетафе", то он остался 6-м с 52 очками. От зоны ЛЧ команда Пепе Бордаласа отстает на 5 баллов.

Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Рамос, 79 (с пенальти)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан (Эдер Милитао, 33), Рамос, Менди - Модрич (Вальверде, 63), Каземиро, Кроос - Иско (Родриго, 64), Бензема (Мариано Диас, 90+2), Винисиус (Асенсио, 63)

"Хетафе": Сория - Дамиан Суарес (Хасон, 75), Даконам, Эчейта, Оливера - Ньом, Максимович, Арамбарри (Анхель, 84), Тимор (Фажр, 84), Кукурелья (Уго Дуро, 69) - Хайме Мата (Хорхе Молина, 75)

Предупреждения: Карвахаль, 15, Рамос, 26, Модрич, 45+4, Эдер Милитао, 47, Мариано Диас, 90+4 - Тимор, 1, Ньом, 47, Дамиан Суарес, 52, Хайме Мата, 72, Арамбарри, 83