Испания
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У экс-тренера Реала диагностирован COVID-19
Вандерлей Лушембурго находится на самоизоляции
Экс-тренер "Реала" и сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго сдал положительный тест на COVID-19, о чем тренер сообщил в своем твиттере.
Сейчас 68-летний специалист находится в режиме самоизоляции под присмотром врачей "Палмейраса", куда он вновь вернулся в 2019-м году. К счастью, болезнь на данный момент проходит бессимптомно.
Напомним, Лушембурго работал в "Реале" в сезоне 2004/05. Это его единственный европейским опыт.
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