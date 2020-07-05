У экс-тренера Реала диагностирован COVID-19

Экс-тренер "Реала" и сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго сдал положительный тест на COVID-19, о чем тренер сообщил в своем твиттере.

Сейчас 68-летний специалист находится в режиме самоизоляции под присмотром врачей "Палмейраса", куда он вновь вернулся в 2019-м году. К счастью, болезнь на данный момент проходит бессимптомно.

Напомним, Лушембурго работал в "Реале" в сезоне 2004/05. Это его единственный европейским опыт.