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Кике Сетьен: Конечно, Барса может победить в Ла Лиге. Об этом говорят факты и математика
Наставник каталонцев верит в шансы на победу в чемпионате
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями насчет шансов каталонцев на победу в текущем сезоне Ла Лиги.
"Конечно, мы можем победить в чемпионате. Об этом говорят факты и математика. Это не будет легко, но мы должны надеяться до последнего.
Нужно подумать о себе и побеждать в каждом матче, смотреть, как будет развиваться ситуация. Все, что мы делаем, стоит того, чтобы не сдаваться", – заявил Кике Сетьен.
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Источник:Marca
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07.07.2020 в 15:24
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