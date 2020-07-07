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Кике Сетьен: Конечно, Барса может победить в Ла Лиге. Об этом говорят факты и математика

Испания
(1 голосов)

Наставник каталонцев верит в шансы на победу в чемпионате

Кике Сетьен: Конечно, Барса может победить в Ла Лиге. Об этом говорят факты и математика
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями насчет шансов каталонцев на победу в текущем сезоне Ла Лиги.

"Конечно, мы можем победить в чемпионате. Об этом говорят факты и математика. Это не будет легко, но мы должны надеяться до последнего.

Нужно подумать о себе и побеждать в каждом матче, смотреть, как будет развиваться ситуация. Все, что мы делаем, стоит того, чтобы не сдаваться", – заявил Кике Сетьен.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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Источник:
Marca
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.07.2020 в 15:24
Иди коров пасти, нытик
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