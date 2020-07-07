Кике Сетьен: Конечно, Барса может победить в Ла Лиге. Об этом говорят факты и математика

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями насчет шансов каталонцев на победу в текущем сезоне Ла Лиги.

"Конечно, мы можем победить в чемпионате. Об этом говорят факты и математика. Это не будет легко, но мы должны надеяться до последнего.

Нужно подумать о себе и побеждать в каждом матче, смотреть, как будет развиваться ситуация. Все, что мы делаем, стоит того, чтобы не сдаваться", – заявил Кике Сетьен.