Грегори Дюпон - неочевидный герой Реала, виновный в чемпионстве не меньше Зидана

Прошлым летом в офисах "Реала" появилась проблема, которую необходимо было решать в срочном порядке. Дело в том, что Антонио Пинтус, тренер по физической подготовке, отклонил предложение клуба продолжать сотрудничество и соблазнился новым проектом Антонио Конте в "Интере".

Для Зинедина Зидана это стало серьезной трудностью перед началом текущего сезона, поскольку последние успехи "Мадрида", включая три Лиги чемпионов подряд, неразрывны с именем Пинтуса, который подводил команду к пиковому состоянию перед решающими матчами.

Отдельным предметом гордости для Пинтуса служит прогресс Криштиану Роналду, который в последние годы на "Сантьяго Бернабеу" долго запрягал, но в заключительных месяцах превращался в машину-убийцу, крушащую на своем пути гранды вплоть до финалов Лиги чемпионов.

У Зидана, однако, в рукаве нашелся джокер, который, можно сказать, заставил забыть про Пинтуса. Так, он набрал номер Дидье Дешама и обсудил с ним работу Грегори Дюпона со сборной Франции на последнем Кубке мира, где национал лишь во второй раз в истории взял подобный трофей.

Через несколько дней Дюпон уже подписал контракт с "Реалом", который будет действовать, как минимум, до того момента, пока главным тренером остается его соотечественник Зидан. И учитывая последние успехи мадридцев, сотрудничество продлится еще какое-то время.

Чем же хорош Дюпон

Про Дюпона очень метко высказался Ги Стефан, первый помощник Дидье Дешама в сборной Франции: "Грегори лучший в том, что касается индивидуальной работы, правильного питания и процесса восстановления. Проще говоря, он лучший в том, чего нельзя увидеть".

Необходимо понимать, что влияние Дюпона на физическую подготовку команды настолько серьезное, что свои окончательные решения по внесению игроков в заявки на матчи или исключению их в последний момент Зидан согласовывает именно с Грегори и его ассистентами.

К концу сезона Дюпон уже обжился на "Вальдебебас", тренировочной базе "Реала", но в самом начале к нему были большие претензии. Тогда футболисты переживали огромные нагрузки, в результате чего травмировались и выпадали из строя. Лука Йович, Гарет Бэйл и Эден Азар – первые в списке.

Как выяснилось позже, это было плановым побочным эффектом, чтобы приучить кадровый состав к испытаниям во время футбольной активности. Это было не сильно заметно до карантина, когда команда не могла найти игровую стабильность, но бросилось в глаза в самой концовке.

Чемпионство "Реала" - заслуга Дюпона

Во время празднования по случаю завоевания чемпионата Испании ветеран Лука Модрич отдал дань уважения Дюпону: "Выиграть Примеру в текущем сезоне было вдвойне сложно из-за двухмесячного простоя. Но в домашних условиях игроки сильно отработали согласно плану Грегори".

В чем заключался план Дюпона? В подготовке футболистов к такому себе абстрактному Кубку мира, когда необходимо равномерно распределить силы, избежать мышечных травм и быть готовым проводить по два-три матча в неделю без радикальных спадов и физических недочетов.

Что "Реал" имеет в итоге? Серия из десяти победных матчей и, как следствие, заслуженный камбек против "Барселоны", которая до пандемической паузы опережала главного конкурента на два очка. На сегодняшний день отрыв между ними составляет целых семь очков в обратную сторону.

Испанские СМИ даже сами пишут, что игроки очень удивлены своим отличным состоянием в последний месяц после рестарта сезона. Но больше всего они поражены выездным матчем против "Атлетика", когда у команды было всего 62 часа отдыха после тяжелейшей встречи с "Хетафе".

Тогда "Реал" в Бильбао праздновал минимальный успех благодаря реализованному пенальти от Серхио Рамоса и показал настолько высокий уровень физической готовности, что газета "Marca" окрестила это "безоговорочной победой Дюпона". Это на пресс-конференции отметил и Зидан.

Больше того, несмотря на плотность матчей, Дюпону удалось минимизировать количество мышечных травм, в результате чего Зизу имел в своем распоряжении боеспособную обойму. Кроме мелких повреждений второстепенных Начо, Йовича и Васкеса, больше Дюпону нечего предъявить.

Самому Грегори предпочтительней находиться подальше от света софитов, поэтому на приуроченной церемонии награждении он выдавил лишь несколько слов: "Какие у меня заслуги? В конце концов, это моя работа, которую стараюсь выполнять наилучшим образом. Браво, Зизу".