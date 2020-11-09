Испания
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Тренер Реал Сосьедада признан лучшим по итогам октября
Его команда выиграла все матчи
Главный тренер "Реала Сосьедад" Иманол Альгвасил признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре.
В октябре под его руководством "Реал Сосьедад" одержал три победы в чемпионате Испании: над "Хетафе" (3:0), "Бетисом" (3:0) и "Уэской" (4:1).
???? ¡Vuestros votos mandan! ????— LaLiga (@LaLiga) November 9, 2020
Imanol Alguacil es el #MejorEntrenador de #LaLigaSantander del mes de octubre.
???? @iqoniq ????
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