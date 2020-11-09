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Тренер Реал Сосьедада признан лучшим по итогам октября

Испания
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Его команда выиграла все матчи

Тренер Реал Сосьедада признан лучшим по итогам октября
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Главный тренер "Реала Сосьедад" Иманол Альгвасил признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре.

В октябре под его руководством "Реал Сосьедад" одержал три победы в чемпионате Испании: над "Хетафе" (3:0), "Бетисом" (3:0) и "Уэской" (4:1).

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В статье: Реал Сосьедад Иманол Альгвасил
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