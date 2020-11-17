Президент испанского клуба "Расинг Мурсия" Моррис Паньелло сообщил, что бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О может возобновить карьеру в его команде.

"Я бы сказал, что наши шансы на заключение контракта с Это'О примерно 50 на 50. На следующей неделе можно будет точно узнать это. Если Это'О станет футболистом нашего клуба, он будет играть. Задача тренера — вписать его в команду. У нас есть инвесторы из Мексики и ОАЭ, которые могут оказать нам финансовую поддержку", — приводит слова Паньелло Marca.

Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году.