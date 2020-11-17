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Это'О может возобновить карьеру

Испания
(1 голосов)

Бывший игрок Барселоны вновь выйдет на футбольное поле

Это'О может возобновить карьеру
Новина українською

Президент испанского клуба "Расинг Мурсия" Моррис Паньелло сообщил, что бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О может возобновить карьеру в его команде.

"Я бы сказал, что наши шансы на заключение контракта с Это'О примерно 50 на 50. На следующей неделе можно будет точно узнать это. Если Это'О станет футболистом нашего клуба, он будет играть. Задача тренера — вписать его в команду. У нас есть инвесторы из Мексики и ОАЭ, которые могут оказать нам финансовую поддержку", — приводит слова Паньелло Marca.

Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

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В статье: Самуэль Это'О
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