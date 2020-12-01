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Временная замена Пике. Барселона интересуется защитником Атлетико

Испания
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Симеоне им не очень доволен

Временная замена Пике. Барселона интересуется защитником Атлетико
UA-Футбол
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Защитник "Барселоны" Херард Пике пропустит порядка трех месяцев из-за травмы. Сейчас ему подыскивается временная замена.

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По данным Аs, внимание каталонского клуба привлек 31-летний Фелипе Аугусто. Бразилец выступает в "Атлетико", но в последнее время попал в немилость Симеоне.

Каталонский клуб может на полгода арендовать бразильца, но "матрасники" будут настаивать на продажи. Всего в этом сезоне Фелипе выходил на поле девять раз.

Отметим, что также каталонцы готовы подписать Эрика Гарсию из "Ман Сити".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Фелипе Аугусто
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