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Временная замена Пике. Барселона интересуется защитником Атлетико
Симеоне им не очень доволен
Защитник "Барселоны" Херард Пике пропустит порядка трех месяцев из-за травмы. Сейчас ему подыскивается временная замена.
По данным Аs, внимание каталонского клуба привлек 31-летний Фелипе Аугусто. Бразилец выступает в "Атлетико", но в последнее время попал в немилость Симеоне.
Каталонский клуб может на полгода арендовать бразильца, но "матрасники" будут настаивать на продажи. Всего в этом сезоне Фелипе выходил на поле девять раз.
Отметим, что также каталонцы готовы подписать Эрика Гарсию из "Ман Сити".
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