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СМИ: Пике отказался от операции, надеясь быстрее вернуться на поле

Испания
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Рискованный шаг

СМИ: Пике отказался от операции, надеясь быстрее вернуться на поле
UA-Футбол
Новина українською

В недавнем матче Ла Лиги против "Атлетико", защитник "Барселоны" Херард Пике получил травму передней крестообразной связки. После этого было два варианта - консервативное лечение или операция.

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По данным испанских СМИ, центрбек решил отказаться от операции, надеясь, что это поможет ему быстрее вернуться на поле. Время восстановления займет четыре месяца.

В текущем сезоне Пике успел сыграть десять матчей и забил один гол.

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В статье: Херард Пике Барселона
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