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СМИ: Пике отказался от операции, надеясь быстрее вернуться на поле
Рискованный шаг
В недавнем матче Ла Лиги против "Атлетико", защитник "Барселоны" Херард Пике получил травму передней крестообразной связки. После этого было два варианта - консервативное лечение или операция.
По данным испанских СМИ, центрбек решил отказаться от операции, надеясь, что это поможет ему быстрее вернуться на поле. Время восстановления займет четыре месяца.
❗Gerard Piqué has decided not to undergo surgery, and has preferred to undergo conservative treatment instead. [cat radio] pic.twitter.com/VFELD2YR2h— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 25, 2020
В текущем сезоне Пике успел сыграть десять матчей и забил один гол.
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