СМИ: Пике отказался от операции, надеясь быстрее вернуться на поле

В недавнем матче Ла Лиги против "Атлетико", защитник "Барселоны" Херард Пике получил травму передней крестообразной связки. После этого было два варианта - консервативное лечение или операция.

По данным испанских СМИ, центрбек решил отказаться от операции, надеясь, что это поможет ему быстрее вернуться на поле. Время восстановления займет четыре месяца.

