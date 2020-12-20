Примера. 14-й тур. Сельта снова побеждает – команда укрепляется в топ-10

Несколько последних лет "Сельта" билась за выживание. Успешно, но сам факт пребывания команды так низко угнетал болельщиков галисийцев. Закономерно, ведь по ресурсам, амбициям, возможностям "Сельта" заслуживает большего. И это "большее" пришло, похоже, вместе с Эдуардо Кудетом.

По крайней мере, после назначения аргентинского тренера и короткого периода его адаптации, "Сельта" расцвела. Это уже четвертая победа подряд в Ла Лиге, пятая подряд во всех турнирах, тринадцатое очко из восемнадцати возможных за последние полтора месяца. Неудивительно, что "Сельта" прочно держится в топ-10 турнирной таблицы.

Как-то неудобно об этом говорить, но победа над "Алавесом" была похожа на победу на классе. "Сельта" забила два гола из трех ударов в створ, а сопернику позволила почувствовать игру лишь тогда, когда победитель уже был определен. Брайс Мендес всю карьеру проводит в "Сельте", но дублей не делал никогда. Сегодня это случилось впервые – под руководством Кудета. Ну и очередное результативное действие Яго Аспас (голевой пас) – так привычно, как и запах кофе утром на кухне.

"Алавес", в свою очередь, проигрывает в Ла Лиге второй раз подряд, а забить не может в трех последних поединках (без учета Кубка).

Виго. Стадион "Балаидос"

"Сельта" - "Алавес" 2:0

Голы: Брайс Мендес 19, Брайс Мендес 79

"Сельта": Рубен, Уго Мальо, Нолито (Мигель Баеса 70), Нестор Араухо, Денис Суарес (Окай Йокушлу 70), Франсиско Пейнадо (Хосе Фонтан 75), Яго Аспас (Эмре Мор 90+3), Ренато Тапиа, Лукас Оласа (Джозеф Айду 90+3), Жейсон Мурильо, Брайс Мендес

"Алавес": Фернандо Пачеко, Родриго Эли (Альберто Родригес 40), Рубен Дуарте, Родриго Батталья (Мануэль Гарсия 85), Лукас Перес (Йон Гвидетти 74), Хоселу, Луис Роха (Борха Сайнс 85), Чимо Наварро, Томас Пина, Флорьян Лежён, Хота Пелетейро (Томаш Тавареш 74)

Предупреждения: Нестор Араухо 55, Нолито 61 - Родриго Батталья 20, Томас Пина 35