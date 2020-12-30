Герой футбольного дня. Усман Дембеле

Когда спасать игру Рональд Куман выпускает Рики Пуча – это признание в тренерском бессилии. Молодого полузащитника наставник в открытую называл "кротом", футболист знает, что на него не рассчитывают, поэтому те крохи игрового времени, которые ему достаются (вчера вышел на 88-й минуте), еще больше расшатывают и так не устойчивое морально-психологическое состояние.

С ротацией у Кумана вообще беда. Тринкао выходит на поле только для статистики, но реальной пользы команде не приносит. Гризманн от матча к матчу мучается. Брайтвайт вчера показал, как далеко ему до статуса топ-форварда (промах с одиннадцатиметровой отметки – это эпично), от Коутиньо хотят избавиться, а Месси все это просто осточертело. Вокруг кого строить команду?

Говорить, что это стоит делать вокруг Усмана Дембеле – голословно. Но не отмечать прогресса француза нельзя. Нынешний Усман, и он же при каденции Вальверде / Сетьена – разные футболисты. Сегодняшний Усман способен вести за собой, быть лидером, решать судьбу матчей. Убив тараканов в своей голове, Дембеле доказывает – он умеет играть в футбол. Не случайно же он зажигал в "Боруссии" (Дортмунд), недаром перебирался на "Камп Ноу" за более чем сто миллионов евро. Вслед за "тараканами" преодолеть еще бы и физические проблемы...

В конце осени / начале зимы он провел очень сильный отрезок, апогеем которого стал феерический матч в Лиге чемпионов против "Ференцвароша". Тогда Дембеле даже получил капитанскую повязку. Испанская пресса не могла нарадоваться игре француза, отмечая, среди прочего, что ему наконец-то не досаждают травмы. Мол, физически француз укрепился и теперь готов начать все с чистого листа. Но выводы оказались поспешными.

В ужасном поединке против "Кадиса" Дембеле снова травмировался и не играл три недели. Вчера состоялся его очередной дебют после очередной травмы. И он стал едва ли не единственным футболистом "Барсы", которого после удручающей потери очков не хочется ругать, а пожалеть. Тайма Дембеле хватило для того, чтобы стать лидером "Барсы" по количеству ударов по воротам, единоличным лидером по количеству выполненных на обострение передач, одним из лидеров по показателю применения дриблинга. Игра Дембеле была свежим веяниям на невспаханной ниве "Барселоны". Логично, что именно его гол спас "Барсу" от поражения. И было бы не так уж и несправедливо, если бы Дембеле забил и второй, принеся каталонцам победу.

"Барселона" полна талантов. Надо только отделить плевелы от зерен.