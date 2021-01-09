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Тони Кроос сыграл свой 300-й матч в футболке Реала

Испания
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Среди немцев за "сливочных" больше матчей провел только Штилике

Тони Кроос сыграл свой 300-й матч в футболке Реала
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В матче 18-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" играет на выезде против "Осасуны".

Немецкий полузащитник "сливочных" Тони Кроос вышел на этот поединок в стартовом составе.

Этот матч стал для хавбека 300-м в футболке мадридского клуба во всех турнирах. Больше игр за "Реал" среди немцев провел бывший полузащитник Ули Штилике - у него 308 матчей за королевский клуб.

В текущем сезоне 31-летний Кроос провел 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Ла Лига
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Источник:
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