Тони Кроос сыграл свой 300-й матч в футболке Реала

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" играет на выезде против "Осасуны".

Немецкий полузащитник "сливочных" Тони Кроос вышел на этот поединок в стартовом составе.

Этот матч стал для хавбека 300-м в футболке мадридского клуба во всех турнирах. Больше игр за "Реал" среди немцев провел бывший полузащитник Ули Штилике - у него 308 матчей за королевский клуб.

В текущем сезоне 31-летний Кроос провел 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.