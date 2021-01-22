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Главный тренер Реал Сосьедада: Не существует возможности вернуть Эдегора к нам

Испания
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Похоже, что игрок окажется в АПЛ

Главный тренер Реал Сосьедада: Не существует возможности вернуть Эдегора к нам
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Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманол Альгвасиль рассказал, что хотел видеть в составе команды форварда "Реала" Мартина Эдегора.

"Не существует возможности вернуть Эдегора к нам", — приводит слова Иманола журналист Фабрицио Романо.

Романо сообщил, что 22-летний норвежец был действительно близок к возвращению в "Сосьедад", но после звонка главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты игрок передумал. "Реал" настаивает на том, чтоб Эдегор ушел в полугодичную аренду без права выкупа.

Норвежский полузащитник провел 9 матчей в сезоне за "Реал". Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мартин Эдегор Иманол Альгвасил
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