Главный тренер Реал Сосьедада: Не существует возможности вернуть Эдегора к нам

Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманол Альгвасиль рассказал, что хотел видеть в составе команды форварда "Реала" Мартина Эдегора.

"Не существует возможности вернуть Эдегора к нам", — приводит слова Иманола журналист Фабрицио Романо.

Романо сообщил, что 22-летний норвежец был действительно близок к возвращению в "Сосьедад", но после звонка главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты игрок передумал. "Реал" настаивает на том, чтоб Эдегор ушел в полугодичную аренду без права выкупа.

Норвежский полузащитник провел 9 матчей в сезоне за "Реал". Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.