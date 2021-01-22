Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Реал Сосьедада: Не существует возможности вернуть Эдегора к нам
Похоже, что игрок окажется в АПЛ
Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманол Альгвасиль рассказал, что хотел видеть в составе команды форварда "Реала" Мартина Эдегора.
"Не существует возможности вернуть Эдегора к нам", — приводит слова Иманола журналист Фабрицио Романо.
Романо сообщил, что 22-летний норвежец был действительно близок к возвращению в "Сосьедад", но после звонка главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты игрок передумал. "Реал" настаивает на том, чтоб Эдегор ушел в полугодичную аренду без права выкупа.
Норвежский полузащитник провел 9 матчей в сезоне за "Реал". Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Яремчук о голе в ворота Генка: Это был один из самых красивых мячей в моей карьере
- Болотников: У Коломойского нет шансов в клубе Карпаты Львов
- Конец невероятной серии. ВИДЕО, как Ливерпуль проиграл на Энфилде в АПЛ впервые с 2017-го
- Стало известно, на какой срок могут дисквалифицировать Лионеля Месси за удар соперника по голове
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место