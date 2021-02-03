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Куман: Останется ли Месси в Барселоне? Я не уверен в этом
Рональд рассказал о ситуации с контрактом аргентинца
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выразил неуверенность, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси останется в клубе.
"Останется ли Месси в "Барселоне"? Я не уверен в этом. Конечно, я надеюсь на это, потому что он по-прежнему отличный игрок и всё ещё выигрывает матчи для нас, для команды. Мне нравится его тренировать. Видеть его качества на тренировках каждый день – это невероятно. Он пришёл в "Барселону" совсем ребёнком. Я всё ещё не могу представить его в футболке другого клуба", — цитирует Кумана The Athletic.
Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба.
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