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Куман: Останется ли Месси в Барселоне? Я не уверен в этом

Испания
(1 голосов)

Рональд рассказал о ситуации с контрактом аргентинца

Куман: Останется ли Месси в Барселоне? Я не уверен в этом
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выразил неуверенность, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси останется в клубе.

"Останется ли Месси в "Барселоне"? Я не уверен в этом. Конечно, я надеюсь на это, потому что он по-прежнему отличный игрок и всё ещё выигрывает матчи для нас, для команды. Мне нравится его тренировать. Видеть его качества на тренировках каждый день – это невероятно. Он пришёл в "Барселону" совсем ребёнком. Я всё ещё не могу представить его в футболке другого клуба", — цитирует Кумана The Athletic.

Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
03.02.2021 в 18:11
Подойдите к Месси и спросите. Дебилы.
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
03.02.2021 в 18:06
После выборов президента клуба вопрос будет уже по-другом: останется ли Куман в Барселоне.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
03.02.2021 в 16:45
Месси: Останется ли Куман в Барселоне? Я не уверен в этом.
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+4
-6
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.02.2021 в 16:55
запалала...фуфлососна палала-ла-ла
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+5
-6
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Барселиниус (землянин)
03.02.2021 в 17:01
Чапман, вам на полдник молоко дают или разведённый в воде кокс?
+4
-2


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