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Реал хочет продлить контракт с Рамосом

Испания
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Но пока игрок не согласен с условиями мадридцев

Реал хочет продлить контракт с Рамосом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Переговоры между мадридским "Реалом" и защитником "сливочных" Серхио Рамосом о новом контракте игрока по-прежнему продолжаются, и стороны не пришли к консенсусу.

В конце марта сообщалось, что "Реал" предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%, но игрок не намерен идти на уменьшение оклада и хотел бы подписать контракт либо на два года, либо по схеме "1+1".

По информации Marca, позиции сторон не изменились. Рамос думал, что приближение конца контракта заставит "Реал" действовать, но клуб занимает позицию "подписывай или уходи". В клубе считают, что они могут играть и без него. При этом мадридцы по-прежнему хотят, чтобы Рамос остался.

Рамос, со своей стороны, рад видеть развитие команды, но знает, что должен скоро принять решение.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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