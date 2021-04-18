  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. С шедевром Месси. ВИДЕО, как Барселона разгромила Атлетик в финале Кубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С шедевром Месси. ВИДЕО, как Барселона разгромила Атлетик в финале Кубка Испании

Испания
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Атлетик - Барселона, финал Кубка Испании, 17 апреля 2021

С шедевром Месси. ВИДЕО, как Барселона разгромила Атлетик в финале Кубка Испании

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор финала Кубка Испании, в котором сошлись Атлетик и Барселона. Каталонцы владели ощутимым преимуществом, но до 60-й минуты не могли открыть счет. Наконец это удалось Гризманну, почти мгновенно де Йонг закрепил преимущество, а затем после эффектного сольного прохода с помощью партнера разгром оформил Месси. Лионель еще и дубль успел оформить.

Таким образом, Барселона отомстила Атлетику за поражение в финале Суперкубка Испании. Для каталонцев это 31-й Кубок, что является рекордом Испании.

Кубок Испании. Финал
Севилья. "Олимпийский стадион"
"Атлетик" - "Барселона" - 0:4
Голы: Гризманн, 60, де Йонг, 63, Месси, 69, 72

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Атлетик (Бильбао) Антуан Гризманн Барселона Кубок Испании Френки де Йонг
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
18.04.2021 в 10:44
Так Мессі такий Надай йому трошки простору і ВСЕ! Погано, що гра Барселони зациклюється на грі через Ліонель, тому і суперник "висить на його ногах" А Лео вже не молодий весь час від опонентів відриватися.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...