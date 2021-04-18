С шедевром Месси. ВИДЕО, как Барселона разгромила Атлетик в финале Кубка Испании

Вашему вниманию видео обзор финала Кубка Испании, в котором сошлись Атлетик и Барселона. Каталонцы владели ощутимым преимуществом, но до 60-й минуты не могли открыть счет. Наконец это удалось Гризманну, почти мгновенно де Йонг закрепил преимущество, а затем после эффектного сольного прохода с помощью партнера разгром оформил Месси. Лионель еще и дубль успел оформить.

Таким образом, Барселона отомстила Атлетику за поражение в финале Суперкубка Испании. Для каталонцев это 31-й Кубок, что является рекордом Испании.

Кубок Испании. Финал

Севилья. "Олимпийский стадион"

"Атлетик" - "Барселона" - 0:4

Голы: Гризманн, 60, де Йонг, 63, Месси, 69, 72