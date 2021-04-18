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С шедевром Месси. ВИДЕО, как Барселона разгромила Атлетик в финале Кубка Испании
Смотреть видео обзор матча Атлетик - Барселона, финал Кубка Испании, 17 апреля 2021
Вашему вниманию видео обзор финала Кубка Испании, в котором сошлись Атлетик и Барселона. Каталонцы владели ощутимым преимуществом, но до 60-й минуты не могли открыть счет. Наконец это удалось Гризманну, почти мгновенно де Йонг закрепил преимущество, а затем после эффектного сольного прохода с помощью партнера разгром оформил Месси. Лионель еще и дубль успел оформить.
Таким образом, Барселона отомстила Атлетику за поражение в финале Суперкубка Испании. Для каталонцев это 31-й Кубок, что является рекордом Испании.
Кубок Испании. Финал
Севилья. "Олимпийский стадион"
"Атлетик" - "Барселона" - 0:4
Голы: Гризманн, 60, де Йонг, 63, Месси, 69, 72
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