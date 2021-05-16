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Зидан: Как я могу сказать игрокам, что я ухожу? Мы бьемся за свои жизни
Наставник "сливочных" подвел итоги победы над "Атлетиком"
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Атлетиком" в матче 37-го тура Ла Лиги.
"Я не буду говорить об игре рукой. Футболисты видели игру рукой, но на поле есть судья, и для него это не игра рукой. В последнем туре мы будем играть в свой футбол. Нас ждет сложная игра с "Вильярреалом", и мы должны думать о себе".
Также наставник "сливочных" высказался насчет своего будущего.
"Как я могу сказать своим игрокам, что я ухожу сейчас? Мы бьемся за свои жизни, и я скажу, что я ухожу? Я никогда так не сделаю. Мы дождемся конца сезона, сейчас я здесь, до последней игры. Мы не можем постоянно говорить о моем будущем. Важнее всего – последний матч", – рассказал француз.
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