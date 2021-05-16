Зидан: Как я могу сказать игрокам, что я ухожу? Мы бьемся за свои жизни

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Атлетиком" в матче 37-го тура Ла Лиги.

"Я не буду говорить об игре рукой. Футболисты видели игру рукой, но на поле есть судья, и для него это не игра рукой. В последнем туре мы будем играть в свой футбол. Нас ждет сложная игра с "Вильярреалом", и мы должны думать о себе".

Также наставник "сливочных" высказался насчет своего будущего.

"Как я могу сказать своим игрокам, что я ухожу сейчас? Мы бьемся за свои жизни, и я скажу, что я ухожу? Я никогда так не сделаю. Мы дождемся конца сезона, сейчас я здесь, до последней игры. Мы не можем постоянно говорить о моем будущем. Важнее всего – последний матч", – рассказал француз.