Веское слово Суареса. Атлетико - Осасуна 2:1. Видео голов и обзор матча

Вообще "Атлетико" сегодня мог забивать 6-7 голов только в первом тайме, однако мяч категорично отказывался залетать в ворота. Особенно много шансов транжирил Луис Суарес, который и до этого не забивал в четырех турах кряду.

Когда еще Анте Будимир открыл счет, показалось, что песня "Матрасников" спета, но Ренан Лоди и все тот же Суарес организовали выдающийся камбэк на последних минутах. Если это не чемпионский характер, то что тогда?

"Атлетико" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Ренан Лоди, 82, Суарес, 88 - Будимир, 75