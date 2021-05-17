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Веское слово Суареса. Атлетико - Осасуна 2:1. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" в одной победе от чемпионства
Фото: twitter.com/Atleti/ автор неизвестен
Вообще "Атлетико" сегодня мог забивать 6-7 голов только в первом тайме, однако мяч категорично отказывался залетать в ворота. Особенно много шансов транжирил Луис Суарес, который и до этого не забивал в четырех турах кряду.
Когда еще Анте Будимир открыл счет, показалось, что песня "Матрасников" спета, но Ренан Лоди и все тот же Суарес организовали выдающийся камбэк на последних минутах. Если это не чемпионский характер, то что тогда?
"Атлетико" - "Осасуна" - 2:1
Голы: Ренан Лоди, 82, Суарес, 88 - Будимир, 75
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