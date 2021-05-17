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Веское слово Суареса. Атлетико - Осасуна 2:1. Видео голов и обзор матча

Испания
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"Матрасники" в одной победе от чемпионства

Веское слово Суареса. Атлетико - Осасуна 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/Atleti/ автор неизвестен

Новина українською

Вообще "Атлетико" сегодня мог забивать 6-7 голов только в первом тайме, однако мяч категорично отказывался залетать в ворота. Особенно много шансов транжирил Луис Суарес, который и до этого не забивал в четырех турах кряду.

Когда еще Анте Будимир открыл счет, показалось, что песня "Матрасников" спета, но Ренан Лоди и все тот же Суарес организовали выдающийся камбэк на последних минутах. Если это не чемпионский характер, то что тогда?

"Атлетико" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Ренан Лоди, 82, Суарес, 88 - Будимир, 75

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В статье: Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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