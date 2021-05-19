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Президент Атлетико: Гризманн - потрясающий футболист. Надеюсь, он вернется к нам
Энрике Сересо прокомментировал возможное возвращение французского нападающего
Football24News
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб нападающего Антуана Гризманна, в настоящее время выступающего за "Барселону".
"Любой клуб был бы в восторге, если бы заполучил Гризманна. Это потрясающий футболист.
Надеюсь, что Антуан вернётся к нам, но не думаю, что "Барселона" хочет его продать. Он элитный игрок, который провёл здесь невероятные несколько сезонов", - цитирует Сересо Marca со ссылкой на El Larguero.
Гризманн защищал цвета "Атлетико" с 2014 по 2019 год, после чего перешёл в "Барселону" за 120 млн евро.
В нынешнем сезоне 30-летний французский форвард провёл 35 матчей в Примере, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.
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