Президент Атлетико: Гризманн - потрясающий футболист. Надеюсь, он вернется к нам

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб нападающего Антуана Гризманна, в настоящее время выступающего за "Барселону".

"Любой клуб был бы в восторге, если бы заполучил Гризманна. Это потрясающий футболист.

Надеюсь, что Антуан вернётся к нам, но не думаю, что "Барселона" хочет его продать. Он элитный игрок, который провёл здесь невероятные несколько сезонов", - цитирует Сересо Marca со ссылкой на El Larguero.

Гризманн защищал цвета "Атлетико" с 2014 по 2019 год, после чего перешёл в "Барселону" за 120 млн евро.

В нынешнем сезоне 30-летний французский форвард провёл 35 матчей в Примере, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.