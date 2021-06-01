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Луис Суарес: Рад за Барселону, создавшую связку Агуэро с Месси
Экс-форвард "Барселоны" - о переходе в клуб Серхио Агуэро
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес, ныне выступающий в составе "Атлетико", прокомментировал переход в каталонский клуб Серхио Агуэро.
"Оказаться среди лучших - всегда серьезный вызов. Кун долго выступает на мировом уровне. Где бы он ни играл, он всегда оставлял о себе хорошие воспоминания.
Играть вместе с лучшим в мире будет плюсом для Агуэро. Я познакомился с ним на барбекю у Лео. Я рад за Агуэро и за "Барсу", создавшую такую связку. Он отличный игрок", - сказал уругваец.
Напомним, что Серхио Агуэро присоединится к "Барселоне" на правах свободного агента после 1 июля, когда у него закончится контракт с "Манчестер Сити".
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