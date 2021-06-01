Луис Суарес: Рад за Барселону, создавшую связку Агуэро с Месси

Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес, ныне выступающий в составе "Атлетико", прокомментировал переход в каталонский клуб Серхио Агуэро.

"Оказаться среди лучших - всегда серьезный вызов. Кун долго выступает на мировом уровне. Где бы он ни играл, он всегда оставлял о себе хорошие воспоминания.

Играть вместе с лучшим в мире будет плюсом для Агуэро. Я познакомился с ним на барбекю у Лео. Я рад за Агуэро и за "Барсу", создавшую такую связку. Он отличный игрок", - сказал уругваец.

Напомним, что Серхио Агуэро присоединится к "Барселоне" на правах свободного агента после 1 июля, когда у него закончится контракт с "Манчестер Сити".