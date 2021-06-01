  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Луис Суарес: Рад за Барселону, создавшую связку Агуэро с Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Суарес: Рад за Барселону, создавшую связку Агуэро с Месси

Испания
(1 голосов)

Экс-форвард "Барселоны" - о переходе в клуб Серхио Агуэро

Луис Суарес: Рад за Барселону, создавшую связку Агуэро с Месси

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес, ныне выступающий в составе "Атлетико", прокомментировал переход в каталонский клуб Серхио Агуэро.

"Оказаться среди лучших - всегда серьезный вызов. Кун долго выступает на мировом уровне. Где бы он ни играл, он всегда оставлял о себе хорошие воспоминания.

Играть вместе с лучшим в мире будет плюсом для Агуэро. Я познакомился с ним на барбекю у Лео. Я рад за Агуэро и за "Барсу", создавшую такую связку. Он отличный игрок", - сказал уругваец.

Напомним, что Серхио Агуэро присоединится к "Барселоне" на правах свободного агента после 1 июля, когда у него закончится контракт с "Манчестер Сити".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Луис Суарес Серхио Агуэро Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 19:27
Возвращайся, третьим будешь.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...