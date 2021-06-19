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Гризманн: Я бы хотел завершить карьеру в МЛС

Испания
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Игрок хочет уехать в МЛС в будущем

Гризманн: Я бы хотел завершить карьеру в МЛС

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о том, где хочет продолжить свою карьеру в будущем:

"Мой контракт с "Барселоной" действует до июня 2024 года, после чего, я думаю, настанет подходящее время для поездки в США.

Я бы хотел завершить карьеру там, но играя хорошо и выигрывая МЛС. Но я не хочу приезжать туда ни с чем, ничего не показывая на поле. Это бы не имело смысла", – сказал Гризманн.

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В статье: Антуан Гризманн МЛС Барселона Испания
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Источник:
Le Figaro

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