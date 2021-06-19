Гризманн: Я бы хотел завершить карьеру в МЛС

Форвард "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о том, где хочет продолжить свою карьеру в будущем:

"Мой контракт с "Барселоной" действует до июня 2024 года, после чего, я думаю, настанет подходящее время для поездки в США.

Я бы хотел завершить карьеру там, но играя хорошо и выигрывая МЛС. Но я не хочу приезжать туда ни с чем, ничего не показывая на поле. Это бы не имело смысла", – сказал Гризманн.