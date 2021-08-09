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Реал предлагает Йовича Роме

Испания
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Игрок оказался ненужным сливочным

Реал предлагает Йовича Роме

Новина українською

Мадридский "Реал" предложил нападающего Луку Йовича "Роме", сообщает La Repubblica.

По информации источника, Йович может заменить в римском клубе боснийца Эдина Джеко, который близок к переходу в миланский "Интер".

Йович выступал за "Айнтрахт" с 2017 по 2019 годы на правах аренды из "Бенфики". После этого немецкий клуб выкупил его за € 22 млн и перепродал в "Реал" за € 63 млн. Минувшей зимой франкфуртцы арендовали сербского футболиста. В минувшем сезоне 23-летний форвард провёл 18 матчей в немецкой Бундеслиге и забил четыре гола.

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В статье: Реал (Мадрид) Рома (Рим) Лука Йович
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