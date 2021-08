Примера. Мальорка и Валенсия выбились в лидеры, Алавес по-прежнему ужасен

"Мальорка" продолжает идти без поражений в Ла Лиге; "Эспаньол" все еще не добыл ни единой победы. Таково главное резюме поединка.

Сегодня островитяне были лучше во всем - они и моментов больше создали, и играли красивее, и оборонялись четче. Уже на 5-й минуте Серхи Гомес под давлением едва не забил в свои. После этого шансы были у вездесущего Кубо - японец провел просто шикарный поединок.

Ну а завершилось дело логичным голом: Дани Родригес поразил ближний угол после навеса с левого фланга.

Takefusa Kubo vs Espanyol:



86 minutes played

37 touches

22/26 accurate passes

2 key passes

2/4 successful dribbles

8 recoveries

7.4 match rating



Another three points spring Mallorca to the top of the table at the moment. @FotMob | #RCDMallorcaEspanyol #LaLigaSantander pic.twitter.com/1yqe3gw3Zn