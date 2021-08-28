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Примера. Мальорка и Валенсия выбились в лидеры, Алавес по-прежнему ужасен
В Испании стартовал 3-й тур Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Мальорка" продолжает идти без поражений в Ла Лиге; "Эспаньол" все еще не добыл ни единой победы. Таково главное резюме поединка.
Сегодня островитяне были лучше во всем - они и моментов больше создали, и играли красивее, и оборонялись четче. Уже на 5-й минуте Серхи Гомес под давлением едва не забил в свои. После этого шансы были у вездесущего Кубо - японец провел просто шикарный поединок.
Ну а завершилось дело логичным голом: Дани Родригес поразил ближний угол после навеса с левого фланга.
Takefusa Kubo vs Espanyol:— . (@TechnicalTake26) August 27, 2021
86 minutes played
37 touches
22/26 accurate passes
2 key passes
2/4 successful dribbles
8 recoveries
7.4 match rating
Another three points spring Mallorca to the top of the table at the moment. @FotMob | #RCDMallorcaEspanyol #LaLigaSantander pic.twitter.com/1yqe3gw3Zn
"Эспаньол" впервые пробил по воротам лишь на 38-й минуте - Эмбарба со штрафного попал в створ, но Рейна кулаками отбил мяч. После перерыва можно вспомнить также момент Хиля. Ну и все, больше ничего не было - только грубость и хамство, по итогу приведшие к удалению Серхи Гомеса. Marca ему и Раулю де Томасу даже не поставила оценки за матч, настолько все было плохо.
В таблице у "Мальорки" теперь 7 очков - и это, на секунду, 1-2 место. У "Эспаньола" 2 заработанных балла и позиция возле зоны вылета.
3-й тур. Пальма. "Иберостар"
"Мальорка" - "Эспаньол" - 1:0
Гол: Дани Родригес, 27
"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент, Руссо (Седлар, 46), Оливан - Мохаммед, Севилья (Галаррета, 68) - Кубо (Батталья, 86), Дани Родригес, Мбула (Ндиай, 61) - Ниньо (Пратс, 86)
"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль (Вадильо, 76), Серхи Гомес, Кабрера, Дидак Вила - Эмбарба (Меламед, 54), Давид Лопес (Морланес, 55), Дардер, Пуадо (Видаль, 75) - Димата (Морон, 75), де Томас
Предупреждения: Ниньо, 19, Кубо, 37, Оливан, 70, Седлар, 80 - Кабрера, 31, Морланес, 56, Вадильо, 90+8
Удаление: Серхи Гомес, 90+4
"Алавес" подтвердил статус наихудшей команды Примеры на старте сезона. В то же время Пеп Бордалас показывает, что ему не нужно время на раскачку и он уже готов давать результат с новой командой.
Сегодня "Валенсия" была чудо как хороша. Возможно, это лучшая игра "Летучих мышей" за несколько лет. Все было под контролем с первой и до последней секунды.
Датчанин Васс открыл счет после прострела Дениса Черышева уже на 3-й минуте. Голу предшествовал отличный перевод налево с центра поля, создавший численное преимущество на фланге.
Второй мяч - удар скорпионом от Карлоса Солера. Лидер центра поля "Летучих мышей" любит и практикует эффектные голы, но этот, кажется, особенный и по его меркам.
Carlos Soler: The Scorpion King— La Liga Lowdown ???????? (@LaLigaLowdown) August 27, 2021
What a finish from the Valencia man! He continues his scoring run with a ludicrous finish
Valencia lead 2-0 #LLL
????????pic.twitter.com/At53Cm331u
Во втором тайме "Алавес" добил в быстрой атаке Гонсалу Гедеш. Возможно, это его последний матч на "Месталье" - сейчас португальца активно торгуют другие клубы. Видимо, на всякий случай форвард после замены тепло попрощался с фанатами, и те ответили взаимностью.
В таблице "Валенсия" вместе с "Мальоркой" делит 1-2 места, набрав 7 очков в трех турах. У "Алавеса" набранных баллов пока нет, и с такой игрой они появятся еще нескоро.
3-й тур. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Алавес" - 3:0
Голы: Васс, 3, Солер, 45+2, Гедеш, 60
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Габриэл, Альдерете (Диахаби, 85), Гайя - Солер, Васс (Муса, 85), Гильямон (Рачич, 68), Черышев (Васкес, 90+1) - Гедеш (Маркос Андре, 68), Гомес
"Алавес": Пачеко - Наварро, Миазга, Лежен, Хави Лопес - Пеллистри (Эдгар Мендес, 69), Лум (Понс, 62), Пина (Мойя, 83), Ману Гарсия (Риоха, 46) - Гвидетти (Силла, 62), Хоселу
Предупреждения: Диахаби, 86 - Лежен, 28, Лум, 45, Миазга, 61, Пачеко, 61
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