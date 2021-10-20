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Симеоне: Я пытался пожать руку Клоппу

Испания
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Диего не скрывает своего недовольства

Симеоне: Я пытался пожать руку Клоппу

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал инцидент, произошедший по окончании матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (2:3). Наставник "матрасников" не пожал руку коллеге Юргену Клоппу.

"Я был недоволен после игры. Конечно, это так. Когда ты проигрываешь, то не хочешь жать руки после матча. Тебя не заставляют это делать, когда ты злишься. Я уважаю эту традицию, но после поражения хочу поскорее уйти в подтрибунное помещение.

Клопп стоял на поле, я подошёл к нему и пытался пожать руку. С этим нет никаких проблем. Но после поражения я был недоволен", — приводит слова Симеоне Liverpool Echo.

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В статье: Юрген Клопп Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ливерпуль
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