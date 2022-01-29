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Куртуа: Реал силен, и будет бороться до конца в Лиге чемпионов
Вратарь прогнозирует успех
Фото: twitter.com/realmadrid
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа дал комментарий о выступлениях английских клубов в текущем сезоне Лиги чемпионов:
– В 1/8 финала Лиги чемпионов доминирует Англия с четырьмя представителями. Как думаешь, почему?
– В последние годы в АПЛ хороший менеджмент, Англия экономически мощнее. Это было видно в период пандемии, потому что там, несмотря на эту проблему, продолжали покупать хороших игроков.
Но футбол – это не только деньги. В прошлом сезоне "Реал" выбил "Ливерпуль", хотя и не смог обыграть "Челси". Посмотрим, что будет в этом сезоне, "Реал" силен и будет бороться до конца.
Но очевидно, что в АПЛ даже аутсайдеры вроде "Ньюкасла" или "Норвича" получают больше, чем испанские или итальянские команды, благодаря доходам от телевизионных прав, – сказал Тибо.
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