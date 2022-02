К 120-летию мадридского Реала компания Lego презентовала модель Сантьяго Бернабеу

Известная на весь мир датская компания Lego выпустила модель домашнего для мадридского "Реала" стадиона "Сантьяго Бернабеу". Выпуск новой серии конструктора посвящен 120-летию "меренг" и 75-летию арены.

Отметим, что для максимальной точности модель насчитывает 5800 деталей (габариты – 14х44х38 см). Стоимость нового конструктора Lego – 350 евро. Дизайнер компании Милан Мадж заявил:

¡Hala Madrid! Authentic and rich in detail, the LEGO Santiago Bernabéu commemorates 120 years of Real Madrid heritage. https://t.co/mGS0iBriSs pic.twitter.com/rEZfV7jz7e