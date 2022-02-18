К 120-летию мадридского Реала компания Lego презентовала модель Сантьяго Бернабеу

Известная на весь мир датская компания Lego выпустила модель домашнего для мадридского "Реала" стадиона "Сантьяго Бернабеу". Выпуск новой серии конструктора посвящен 120-летию "меренг" и 75-летию арены.

Отметим, что для максимальной точности модель насчитывает 5800 деталей (габариты – 14х44х38 см). Стоимость нового конструктора Lego – 350 евро. Дизайнер компании Милан Мадж заявил:

"Реал" – один из самых выдающихся футбольных клубов в истории, поэтому мы и решили создать модель их стадиона. Это невероятный опыт. Аутентичность и осознание масштаба стали ключевыми факторами. Те люди, которые будут собирать эту модель, смогут ощутить атмосферу этого ослепительного и огромного стадиона. Набор позволит перенести любимую домашнюю арену мадридского "Реала" в свой собственный дом на долгие годы".